Puro floro. ‘Robotín’ y ‘Robotina’ fueron los invitados de ‘Magaly TV, la firme’, después de haber participado como bailarines en la nueva temporada de ‘El gran Show’, reality conducido por Gisela Valcárcel.

“Magaly, buenas noches. Tengo miedo que me destroces, por favor”, expresó Alan Castillo, a lo que la Urraca le respondió: “Por qué te voy a destrozar si tú eres un buen chico”.

La respuesta que soltó ‘Robotín’ fue comparada a las excusas que ponía el Joker en la película del mismo nombre: “Me considero un buen chico, pero la sociedad lo ha hecho parecer al contrario”, lo que generó la desconfianza de Magaly.

Cabe agregar que durante su entrada al programa, Alan Castillo trató de llenar de elogios a la ‘Urraca’, quien no dudó en soltarle un puyazo: “Después que fuiste a abrazar a Gisela, ahora vienes aquí”, generando las carcajadas de Karelys Molina y el equipo de producción.

‘Robotín’ suelta la frase del Joker

Magaly confronta a ‘Robotín’ en su programa: “Después que fuiste a abrazar a Gisela ahora vienes aquí”. VIDEO: ATV

Robotín increpó a Tilsa Lozano por darle consejo a Robotina

‘Robotín’ y Tilsa Lozano vivieron un tenso momento en la segunda gala de ‘El Gran Show’. La modelo se atrevió a darle un consejo a la ‘Robotina’ al asegurar con una frase que merece a una persona mejor que Alan Castillo, sin embargo, el artista de la calle la ‘cuadró’.

“Primero quiero decirte ‘Mucho atún para tan poca lata’, es mi opinión. Segundo, quiero decir que eres una mujer muy astuta y eso es positivo, la semana pasada dijiste que por estar peleada con él no ibas a perder la oportunidad de lucirte en esta pista y fue lo más inteligente que pudiste hacer, no perdiste la oportunidad, porque no solo te vio el público, sino Gisela, el coreógrafo, nosotros, has estado maravillosa”, fueron las palabras de Tilsa a Robotina.

TE PUEDE INTERESAR: