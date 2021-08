Rodney Pío Dean aseguró que no le importa que Shirley Arica haya viajado a Turquía para participar de un nuevo reality, donde buscará el amor, pues él está enfocado en trabajar para darle lo mejor a su hija, con quien no tiene comunicación desde hace casi cinco meses.

“Para mí ella no existe y lo que haga o deje de hacer con su vida me tiene sin cuidado, poco o nada me importa. Estoy tan bien por acá que ni me entero, ni sé qué pasa allá. Solo estoy enfocado en seguir trabajando para darle lo mejor a mi hija”, dijo Rodney desde Amsterdam, a donde viajó en busca de un mejor futuro.

Ahora que Shirley está en Turquía, ¿tu pequeña se estaría quedando con la mamá de ella?

Eso no me sorprende porque siempre la ha dejado con su mamá, mas bien su abuela parece su mamá.

¿Te has comunicado con tu hijita?

No tengo comunicación con ella desde hace mucho, pero todo lo estoy viendo por la vía legal. Tiempo al tiempo, nada más.

¿Hace cuánto no se ven o comunican?

Cerca de cinco meses. Imagínate cómo me siento, pero me tocó y tengo que afrontar, estoy trabajando muy duro para darle lo mejor a ella.

En tus redes sociales compartiste una foto con tu hija diciendo que pronto estarán juntos. ¿Eso quiere decir que regresas a Perú?

Aún no lo sé, pero lo dije porque ese sería mi sueño, verla de nuevo.

Rodney, ¿y estás cumpliendo con la pensión de alimentos de tu pequeña?

Sí, claro, tengo una plata juntada para mi bebé. Estoy a la espera de la resolución porque todo (se verá) por la vía legal, porque plata en mano no cuenta, papelito manda.

Entonces, ¿es falso que no estás cumpliendo con la manutención, como dijo Shirley?

Siempre fue falso, solo me atrasé, pero yo dejo que hable.

