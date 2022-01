ROMPIÓ SU SILENCIO. Jorge Cuba, el padre del futbolista Rodrigo Cuba, se pronunció por primera vez de la nueva relación sentimental que ha iniciado su hijo con la empresaria Ale Venturo. Esto luego del escandaloso divorcio con la modelo Melissa Paredes. ¿Da la bendición al ‘Gato’ sobre amorío?

El programa Mujeres al Mando se comunicó telefónicamente con el político para preguntarle si ya fue presentada oficialmente a la familia la joven Ale Venturo, el nuevo amor de Rodrigo.

“Yo sé de esa relación por lo que ha salido en los medios, he visto las fotos y videos. Se le ve contento, yo puedo opinar sobre lo que he visto, lo veo contento a mi hijo”, dijo Jorge Cuba, precisando que evitará confirmar si ya la conoció personalmente.

El padre del ‘Gato’ Cuba insistió en que siempre aconseja al pelotero a conocer bien a las mujeres con que se relaciona, esto en clara referencia a Melissa Paredes, con quien no tuvo buena relación.

Declaraciones del papá del gato cuba https://www.latina.pe/noticias

“Yo lo único que siempre le digo a mi hijo es ten calma, ten paciencia, mira bien, si es una buena chica. Trátala primero, siempre le doy ese consejo”, precisó.

“Conócela, mírala, ten un poco de paciencia, no te apresures e igual en esta oportunidad... paciencia y tranquilidad y que vaya con calma, si las conoces se tienen que dar, se darán, pero sí lo veo contento”, agregó el empresario al reportero de Latina.

¿QUÉ DIJO SOBRE MELISSA PAREDES?

Al ser consultado por Melissa Paredes y la nueva vida que está haciendo junto al bailarín Anthony Aranda, don Jorge Cuba evitó entrar en detalles al respecto.

“Yo voy a respetar a Melissa porque es la madre de mi nieta, yo no voy a opinar ni a favor ni en contra. No me voy a manifestar porque dije que yo no hablaría más de eso”, aclaró.