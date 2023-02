La modelo Samantha Batallanos indicó que se siente decepcionada de Jonathan Maicelo, a raíz que el programa ‘Magaly Teve, la firme’ difundió conversaciones de WhatsApp, donde el boxeador le pedía a sus amigos que le lleve chicas a su gimnasio. Además, contó que es primera vez que pasa por una infidelidad.

Samantha, ¿Cómo estás emocionalmente, tras lo que sacó el programa de Magaly Medina?

Siempre doy lo mejor y mi 100%. Yo no soy la que pierde, todo es un aprendizaje en la vida. Estoy enfocada en seguir adelante, en mi familia y en mi emprendimiento. Pronto lanzaré mi línea de lencería ‘Seduttiva’.

¿Te sientes decepcionada de Maicelo?

Es normal, ¿No? Son cosas graves y ya no hay marcha atrás.

No hay excusa que justifique un engaño, ¿Maicelo te ha dado alguna explicación?

Son cosas internas y prefiero reservármelas para mí.

Entonces, ¿Ya no hay marcha atrás?

Lo que sucede que de por medio hay cosas graves y fuertes. Hay situaciones donde puede haber tregua o marcha atrás, pero en este caso… es totalmente grave para mí. Una deslealtad a ese nivel es grave. Ya se perdió la confianza, ha sido algo humillante y no es algo que quiero en mi vida.

¿Es primera vez que te fallan o engañan de esta manera?

No me había pasado antes. He tenido una relación larga de 4 años y terminamos por otro tipo de cosas. Las cosas se terminaron de buena manera, eso es lo que aspiro en mi vida, si es que vuelvo a tener otra pareja.

Entiendo que deseas tu tranquilidad, así que me imagino que habrás cortado todo tipo de comunicación con él…

Así es.

Mucha gente comentaba que tú eres una chica regia y cuestionaban sobre tus gustos, en alusión a Maicelo…

Los comentarios de las personas no son muy relevantes. Al final, una sabe por qué sale con una persona, a la que le tiene que gustar es a ti.

¿Qué proyectos se vienen?

Estoy sacando mi línea de lencería, ya tiene un par de meses y está creciendo gracias a Dios. Me estoy enfocando en ofrecer un buen producto, de calidad y que me identifique mucho.

¿Tienes planeado quedarte en Perú?

Sí. Estoy enfocada en mi negocio. Tenía un viaje a Miami, ya tenía todo listo y preparado, pero tuve que cancelarlo porque no tenía visa de trabajo, sin embargo, ya dentro de poco se resolverá ese tema.