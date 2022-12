En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Edson Dávila, el actor Santiago Suárez vivió un inesperado momento cuando le jugó una broma pesada a su pareja, la actriz Raysa Ortiz.

El popular ‘Giselo’ le pidió al actor que le hiciera una llamada a Rayza en la que informaba que se iba a ir a un sauna que tiene todo incluido. “Tienes que llamar a tu querido amor Rayza y decirle que vas a ir al sauna porque te sientes muy cansado ”, explicó Edson al actor, quien sin pensarlo mucho hizo la llamada.

“Hola baby, ¿Cómo estás? Ya terminé la entrevista con Edson, la tienes que ver luego. Escúchame estoy bien cansado, de verdad, me duele el cuerpo. Estaba pensando en ir a terapia, pero mejor me voy a un sauna. Me han pasado el talán de uno bien chévere, con todo incluido”, le dice Suárez en la llamada a Raysa.

Sin emitir comentario alguno, Raysa le colgó, y ante ello se generó un alboroto en el set, incluso una miembro de producción de “Edson Pa’ Que Más” dijo: “Se acabó la relación”.

No obstante, a los pocos segundos, Rayza hizo una videollamada al actor y le pidió que le muestre el lugar en el que se encontraba. “Qué tal bebé. Estoy aquí esperando a que me atiendan. Un poquito respirar el eucalipto, la menta para el cuerpo”, volvió a decir Santiago a su pareja, quien exigió ver el lugar en el que estaba: “A ver dónde estás, muéstrame”

Santiago se puso nervioso por el pedido de su pareja y se negó a mostrarle el lugar. Ante ello, Rayza cambió el tono de su voz para volver a decir: “Dónde estás”.

Al ver que la situación se estaba poniendo algo tensa, Edson Dávila intervino para mostrarle a Rayza que todo era parte de una broma. “Rayza no te pongas brava. Es tóxica. ¿Cómo estás mana? No va a ir al sauna, yo voy a ir con él. Raiza cuando estés en Perú te espero en ‘Edson Pa’ Que Más’”, atinó a decir ‘Giselo’ al ver la reacción de la actriz de “De vuelta al barrio”.

Santiago Suárez repetiría “mil veces” la experiencia de bailar en ‘El gran show’ pese a que perdió

El actor Santiago Suárez no pudo llevarse la copa del reality de baile, sin embargo, reconoció que disfrutó mucho la experiencia. Incluso reconoció que volvería al show “mil veces” más.

“Siento que es importante demostrar y entregar todo en el escenario . Esto también habla de la personalidad de uno mismo y de cada competidor, de sus virtudes en sus defectos porque somos humanos. Entonces, eso te da un chance para creces no solo en ámbito personal y profesional”, reflexionó Santiago Suárez.

Sobre la gran expectativa que tenían sus seguidores y algunos de sus compañeros de que alzara la copa reconoció que en una competencia nunca se sabe quién puede ganar.

“A veces el público y los compañeros tienen una idea de quien puede ser el ganador de la competencia, pero todo puede pasar hasta el último minuto. La decisión ya está tomada. Igual gracias por el cariño y por preferirme lo guardo en mi corazón y me lo llevo a mi casa”, admitió.