Tilsa Lozano ríe con sus pequeños Valentina y Massimo, mientras nuestro fotógrafo busca el mejor ángulo para ‘dibujar’, con su lente, ese mágico lazo que existe entre madre e hijos. Pasan los minutos y sus ojos empiezan a brillar, es que el amor la emociona, pues su motor y motivo está delante de ella regalándole incondicionales sonrisas y caricias que la llenan de luz.

Tilsa, cuando te enteraste de que ibas a ser mamá, ¿el chip te cambió automáticamente?

Lo que pasa es que siempre quise ser mamá y siempre decía que iba a tener una hija mujer, así que cuando me enteré comenté: ‘Ok, va a ser mujer’.

Lo decretaste...

Sí y así fue.

Conforme iba creciendo tu vientre, ¿te preguntabas si serías una buena mamá, si ibas a educarla bien?

¡Claro! Cuando eres mamá primeriza eso pasa, ya con el segundo tienes un poco de experiencia y sabes por dónde va la cosa, pero al principio tenía un montón de temores, no quería ni bañar a Valentina, pensaba que se me iba a caer, que la iba a romper, ni dormía cuando ella se dormía en mi pecho porque pensaba que podía aplastarla. ¡Uy! Miles de miedos.

Tilsa afirma que siempre se planteó tener dos hijos. (Fotos: José Rojas)

“SON SÚPER COMPAÑEROS”

Escuché decir a algunas mamás que un hijo es la extensión de tu corazón, de todo lo bueno que tiene un ser humano.

Y así es, yo me puedo quedar mirándolos horas, sobre todo cuando duermen, los veo tan inofensivos, tan sencillos, tan puros, y cuando crecen se van convirtiendo en ‘tremendos’ seres humanos.

Bueno, todos crecen, toman sus decisiones, tienen sus ideas y opiniones, y creo que es ahí cuando te acuerdas de lo que nuestras mamás nos decían: ‘Cuando seas madre te vas a acordar de mí’.

Tal cual. Mira, los dos son chiquitos, pero tienen su personalidad marcada. Massimo cuando te dice no, es no. Valentina es más fácil que cambie de opinión, pero él no da su brazo a torcer, sino pregúntale al fotógrafo cómo sufrió para hacer la foto (ríe).

¿Comparten mucho o son hermanitos celosos?

Son súper compañeros, se llevan dos años y seis meses, y de verdad Valentina siempre ha sido súper maternal, para ella es su bebito. Igual se pelean por los juguetes, pero se aman, se abrazan, besan, están juntos, son súper compañeros.

NO SE CELAN CON JACKSON MORA

¿Los crías sin diferencias?

Los dos por igual. Es más, a veces Valentina entra al cuarto de él y juegan con los carritos y él al de ella, y juegan con sus muñecas. Nada de que ella vaya a la cocina a limpiar y él se queda en el mueble viendo tele, ¡no! Los dos se paran juntos de la mesa y llevan su plato a la cocina.

Es que cuando se forma buenos hijos, se convierten en buenos adultos y buenos padres.

Hace poco leí algo súper interesante que decía así: ‘Cría una hija que sea autosuficiente para que no se case con un hombre que la mantenga y cría un hijo que pueda cocinar su propia comida para que no se case con una mujer que lo atienda’. Eso me pareció fantástico.

¿No se celan con Jackson cuando ven que abraza a mamá?

No, porque la relación que ellos ven que tengo con Jackson es la misma que pueden ver que llevo con cualquiera de mis amigos, o sea, nunca estoy besuqueándome delante de ellos, eso no me gusta, creo que cada cosa tiene su lugar. Tampoco me parece que estemos en arrumacos delante del hijo de él que tiene 17 años, cada cosa tiene su lugar y momento. Además, no creo en las demostraciones exageradas de amor.

Tilsa afirmó que 'mamá es sinónimo de amor, lealtad, comprensión, sabiduría'. (Fotos: José Rojas)

¿OTRO BEBÉ?

Tienes dos bebés, él un hijo, ¿piensan tener más?

Lo que pasa es que siempre me plantee tener dos hijos, hombre y mujer, es más, mis embarazos fueron delicados. Sí lo hemos conversado, pero no está en nuestros planes, aunque a él le gustaría tener una mujercita, pero yo siento que ya ‘tiré la toalla’ con ellos.

Demandan mucha energía...

Sí, y como está la situación entre el coronavirus, lo que se viene en política, me da miedo, no sabes el dolor que tengo en mi corazón, así que prefiero darle lo mejor a los dos y cuidarlos.

¿Compartes alguna canción con tus niños?

Cuando Valentina estaba en mi barriga, siempre le cantaba la canción ‘Valentina’ de Carla Morrison y para dormir escucha música clásica, y Massimo como buen hombre macho, machote con sus bracitos y puñitos, se queda dormido en cualquier lugar. A los dos lo que les encanta es bailar y siempre jugamos a que soy la ‘bruja Maruja’ y me disfrazo para corretearlos por la casa todos los días, así esté cansada.

Todo lo vivido en tu juventud valió la pena por este momento...

Sí, las cosas pasan por algo y si no aprendes te va a volver a pasar, es como cuando el horno está caliente, si te acercas mucho te quemas, así funciona todo en la vida.

¿Y cómo es la relación con tu mamá o fuiste rebelde?

He sido rebelde, pero la rebeldía no tiene nada que ver con el amor, sino con la edad. Mi mamá es mi columna vertebral, si llegué a donde estoy es por mi mamá, siempre me apoyó en todas las decisiones que tomé, me levantó cuando estuve en el piso. Mi mamá es una madre incondicional, es una ‘mamá gallina’.

¿Cómo es la relación con tu hermano, él vive en Argentina?

Buena, vive acá, pero le llevo 18 años. Él tiene 20, es más mi hijito que mi hermano, tenemos una buena comunicación, es músico. Cuando hacía sus presentaciones iba a verlo. Lo admiro mucho.

Hoy muchas mamitas que no podrán compartir con sus hijos porque las están cuidando de esta pandemia. ¿Te gustaría dejarles algún mensaje?

Mamá es sinónimo de amor, lealtad, comprensión, sabiduría. Muchas abuelas, tías, como en tu caso, que cumplen la labor de mamás, tienen todo mi respeto y admiración porque sé qué significa serlo. Uno es mamá con cada fibra de su cuerpo, es el más puro amor que existe.

TE PUEDE INTERESAR:

Xoana González critica comentario de Gisela a Tilsa Lozano: “¿Por qué al hombre se le aplaude?”

Magaly Medina afirma que ‘guerra’ entre Milett Figueroa y Tilsa Lozano viene de varios años atrás

Jackson Mora sobre pedida de matrimonio a Tilsa: “Ya viene pronto”

Milett Figueroa tras comentarios de Tilsa: “Las críticas de gente con criterio sí las acepto”