El modelo y cantante Alexis Descalzo manifestó que está satisfecho y contento con la buena aceptación que ha alcanzado a través de la plataforma del ‘Onlyfans’, además, reveló que ahora dará masajes a domicilio a pedido de sus fans.

“Te cuento que estoy siguiendo un curso de masoterapia porque he pensado en dar masajes a domicilio a mis seguidoras o personas que deseen contratar mis servicios. Estoy estudiando en el Instituto del Loayza, ya por mi segundo mes y son solo tres. El primer mes teórico y dos de práctica”, expresó Descalzo.





¿Cómo nació la idea de dar masajes a domicilio?

Toda la vida me ha gustó dar masajes muy empíricamente, además, puede ser una fuente de ingreso extra porque de lunes a viernes estoy tranquilo y fines de semana tengo mis eventos. Varios de seguidores también me lo propusieron, así que es una forma de llegar más a ellos para que me puedan conocer y se puedan desestresar, así que opté por llevar el curso de masoterapia porque quiero prepararme y no ser antiprofesional.

Me comentaste que te estuvieron llegando propuestas indecentes a raíz del ‘Onlyfans’... ¿Eres consciente que las ofertas aumentarán ahora que darás masajes a domicilio?

Sí, claro. De hecho que van a crecer mucho más, pero voy a responder de la manera más profesional posible. Soy consciente que me van a llamar para conocerme, pero quiero dar un buen servicio para que vuelvan a regresar por los masajes. Yo lo tomaré de la mejor manera (las propuestas indecentes) y con mucho respeto responderé. Daré masajes sin final feliz (risas).

Por cierto, ¿Cómo te va con el ‘Onlyfans’?

Me está yendo súper bien, a este paso, si Dios quiere me compro mi departamento, no del todo con el ‘Onlyfans’, sino con unos ahorros que ya tenía, pero esa es la meta que quiero, terminar de juntar para comprar mi departamento y si Dios quiere... al ‘cash’ para no tener ningún tipo de préstamo ni nada.





