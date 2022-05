Arlette Rujel señaló que es un sueño cumplido haberse coronado como la ‘Miss Hispanoamericana Perú’ y descartó que exista favoritismo en los certámenes de belleza, tal como se ha rumoreado en más de una oportunidad.

Arlette, felicidades por el logro... ¿Sueño cumplido?

Sí. Siempre soñé con ese momento (de ser coronada), sobre todo, siempre he querido representar a mi país en un certamen internacional. Cuando dijeron mi nombre (como ganadora del certamen), no lo podía creer, se me llenaron los ojos de lágrimas y decía: ‘De verdad, ¿yo?’. Todo fue como una película y veía todo como en cámara lenta.

¿Los nervios te jugaron en contra?

Mis emociones se dispararon porque pusieron una foto (en el programa ‘EEG’) de mis padres. Mi mamá está en Italia trabajando y mi padre también pero en Estados Unidos. No los veo desde hace medio año y no sé cuándo los volveré a ver. Se fueron a trabajar y con el fin de buscar un futuro mejor como muchos peruanos. Los extraño mucho y me hubiera gustado que estén presentes.

Viajarás a Bolivia para representar al Perú en ‘Reina hispanoamericana’... ¿Dispuesta a traer la corona?

Viajo en octubre y por supuesto que voy a traer la corona. Soy muy comprometida, estoy con muchas ganas de traer la corona a Perú y sé que lo puedo lograr porque me esfuerzo bastante, así que la corona se viene conmigo de todas maneras.

Siempre se ha comentado que existe favoritismo en los certámenes de belleza... ¿Qué te parece?

Eso es totalmente falso. Siempre dicen que por la plata baila el mono, que los certámenes están comprados, pero para ser sincera... yo no tengo plata para comprar una corona.

En redes sociales le han hecho varios memes a tu compañera Alessia Rovegno por su presentación en el concurso... ¿Crees que los nervios le ganaron?

Las personas son un poco crueles en redes y no se dan cuenta que pueden herir los sentimientos de alguien con un simple meme o comentario. A Alessia le jugaron en contra los nervios y tiene que prepararse más porque es una fuerte candidata.

De las candidatas que quedaron para el ‘Miss Perú Universo’... ¿Tienes alguna favorita?

Todas son muy fuertes, pero tengo una favorita que es Tatiana Calmell del Solar, que es actriz, modelo, tiene muy buena pasarela, excelente oratoria, maneja muy bien el inglés y tiene un ángel especial.





