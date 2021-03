Tal parece que a Carloncho no le gusta que le recuerden su pasado amoroso con Rosángela Espinoza y tras decir en su programa de Radio Moda que nunca se ha enamorado, un oyente le envió un audio tildándolo de mentiroso y pidiéndole que haga memoria sobre la ‘Z’ del zorro, en clara referencia a las imágenes de cuando correteó con una correa al bailarín Lucas Piro por coquetear con su expareja cuando ambos participaban en ‘El Gran Show’.

“Yo nunca me he enamorado, la firme”, dijo Carloncho en su programa radial, pero no esperó la respuesta de su oyente: “Carloncho, buenos días. ¿Cómo que no te has enamorado compadre? ¿Por qué mientes? ¿Y de donde salió la Z del Zorro? Por las puras no has corrido, ya pe”.

Fue entonces que el también conductor de ‘En Boca de todos’ se picó y sacó su lado machista al comparar a Rosángela Espinoza con un ‘pollo sancochado’.

“Yo no puedo hablar, porque no quiero ser cobarde porque no... Uno no habla, no quiero ser cobarde, pero estar enamorado es otra cosa. Yo le voy a explicar a la gente que siempre piensa, que dicen ‘ah, como alguien es bonita, esta se dobló, Nicaragua hermano”, disparó Carloncho.

Comentario Carloncho sobre Rosángela Espinoza

“Si ustedes creen que la única vez que he comido pollo sancochado fue esa, se equivocan. Yo he comido pollo sancochado, el rata me va a entender, chicharrón, doble plato, manjares. He comido 20 veces mejores manjares y me he chupado el plato y me he chupado el hueso y me he metido el rocoto para que me pique todavía y con chupada de plato. Las cosas son como son hermano”, recalcó orgulloso el locutor radial.

Agregó que lo tienen harto con el tema de su expareja y que no le gusta que lo agarren de sano. “La gente ya me tiene harta... ella, soy de Independencia hermano. Uno es sano, no te gusta que te agarren de sano y la gente qué habla: ‘uy sí, te doblaste ¿no? Te doblaste”.

AQUÍ EL POLÉMICO AUDIO

