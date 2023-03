El conductor y productor Jaime ‘Choca’ Mandros indicó que Magaly Medina y Rodrigo González hablan de él por generar rating, pero que ya aprendió a lidiar con sus críticas, además, le sugirió a Ethel Pozo que continúe con sus proyectos televisivos y que no haga caso a los malos comentarios o que le hayan puesto de apodo ‘choca 2′.

Jaime, Magaly y Rodrigo han sido uno de tus detractores en su momento, pero ahora lo son de Ethel Pozo, pues la han calificado como ‘Choca 2′ porque aparece en varios programas y novela...

Si funciona, no hay ningún problema. No necesariamente todos los públicos son el mismo para todos, eso quiere decir que Ethel tiene un público para ‘América hoy’, otro para ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y otro para ‘Maricucha’.

¿Qué le aconsejarías a Ethel?

Estamos en una vida tan corta... que si le provoca hacer todos los proyectos que le interesa, si la están considerando y el público responde... hazlo. Yo ya puedo sobrevivir con lo que diga la gente, así que le diría a Ethel que se relaje nomás y si quiere desarrollarse en su etapa de actriz que le dé con todo.

¿Crees que Magaly y Rodrigo los critican por envidia?

Es su trabajo (criticar), uno siempre tiene que buscar material o ver las cosas que te pueden rendir. Si a ellos (Magaly y Rodrigo) no le funcionaría hablar de tal o cual persona, no volverían a hacerlo.

Entonces, ¿Ustedes le están generando rating a ellos (Magaly y Rodrigo)?

Exacto. Uno va probando de todo, hablo de tal persona y si funciona, bien, pero si no funciona ya mañana no voy a hablar de él. Si a mí me dicen que estoy en todas, que he estado en muchos programas o que saturo, podría ser, pero gracias a Dios que los programas donde he estado han funcionado.

¿Te incomoden que Magaly o Rodrigo hablen y cuestionen sobre tu sexualidad?

Estos 10 años que llevo frente a pantallas... nunca he expuesto mi vida personal, porque ha sido una decisión propia. Nunca he querido que me vean con alguien y siempre he estado dedicado a trabajar. Desde el momento que decidimos estar delante de pantallas, estamos expuestos a cualquier tipo de comentarios, sea verdad o no. Uno decide cuándo responder, mientras que no me vea afectado por algo muy específico, no respondo. Además, no somos pepita de oro para gustarles a todo el mundo.

SE VA A ESPAÑA

De otro lado, Mandros contó que viajará a España por unos meses porque llevará un master relacionado con ‘Gestión y comunicación turismo gastronómico’, sin embargo, aclaró que continuará trabajando como jefe de producción de ‘América Televisión’ y conductor de ‘Estás en todas’, pero de manera remota.

“Era algo que quería hacer hace mucho tiempo y fuera del país. Soy jefe de producción y conductor de ‘Estás en todas’, pero como era un proyecto personal tuve que hablar con el canal. Pedí una licencia, así que me dieron el apoyo y estaré en una especie de teletrabajo. Estaré conectado de forma virtual y por WhatsApp con todas las producciones con respecto a la gerencia y me han pedido enlazarme con ‘Estás en todas’ los sábados en vivo y desde donde esté. Es una de las condiciones con las que el canal me ha dado permiso”, expresó ‘Choca’.





