La actriz María Victoria Santana, más conocida como ‘La pánfila’ se está dando una nueva oportunidad en el amor y contó que está ilusionada con un galán madurito, sin embargo, añadió que aún no le da el sí porque desea que las cosas marchen bien y con calma.

“ Estoy conociendo a una persona especial, puedo decir que ando ilusionada, pero voy con calma y con mucho cuidado . No es un galán nuevo, es un amigo que tengo desde el 2014, pero aún estamos en la etapa de conocernos y ver qué sucede. Es una gran persona, es cuarentón y me lleva 11 años de diferencia. Yo tengo 35 años, pero en pocos días ya cumplo 36 añitos”, precisó ‘La pánfila’, quien negó que su nuevo saliente sea su ‘sugar daddy’.

“Bueno fuera que sea mi ‘sugar’, pero nada que ver. Yo normal que me engrían, pero no lo es mi ‘sugar’, es una persona que estoy conociendo, tratando y veremos cómo nos va”, acotó.

Asimismo, añadió que el madurito galán está haciendo mérito para que le dé el sí, sin embargo, prefiere llevar las cosas con calma y conocerlo más. “ Está haciendo muchos méritos, va muy bien, pero siempre voy con cuidado y precaución . ¿Si se me ha hecho difícil volver a confiar en alguien? Por supuesto, sobre todo porque he estado tres años soltera, así que aún sigo observando. No he tenido buena suerte en el amor, no he sabido elegir a los hombres correctos, pero todo te deja un aprendizaje en esta vida. No me quiero apresurar ni mucho menos volver a equivocar”, dijo.

De otro lado, contó que dentro de poco empezará a estudiar la carrera de Derecho, pues uno de los sueños que tiene pendiente aún.

“ En marzo empezaré a estudiar la carrera de psicología en la universidad, es algo que siempre quise hacer hace tiempo, el 30 de noviembre cumplo 36 años , pero considero que nunca es tarde para estudiar. Quiero que mis hijos se sientan orgullosos de mí, como madre y profesional”, aseveró la actriz, quien agregó que las vivencias personales con sus exparejas le sirvieron de motivación para estudiar y brindarle su apoyo a las mujeres vulnerables.

“ Años atrás llevé terapia psicológica y descubrí la importancia de la salud mental . Quiero estudiar, terminar mi carrera y ayudar a las mujeres que sufrieron maltrato, tal como yo lo padecí en algún momento de mi vida”, refirió María Victoria Santana.