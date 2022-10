Leysi Suárez indicó que su matrimonio con el empresario Jaime la Torre Vásquez atraviesa un buen momento e incluso resaltó que el padre de su hija la motiva constantemente a dar su mejor desenvolvimiento en la pista de ‘El gran show’. “Mi familia es mi hincha. Ellos hace tiempo querían que volviera con esta intensidad a bailar, además, bailar es mi pasión hoy en día y me está ayudando muchísimo porque el baile es disciplina. ¿Qué me dice mi esposo? Es el más feliz, él me anima, celebra mis buenas puntuaciones y si no me fue bien, me dice: ‘Muévete más, tú puedes’”, declaró Suárez.

A su vez, acotó que su familia es su mayor soporte en estos momentos. “Estoy sumamente cargada, tengo una beba pequeña, tengo cosas que hacer en la casa, vivo con mi mami y tengo mucha responsabilidad de ella. Ambas dependen de mí, pero mi familia entiende que es mi trabajo y que tengo que seguir avanzando. Me siento feliz de que ellos compartan conmigo el show”, acotó.

De otro lado, confía que hoy ganará el versus, donde se enfrentará en canto y baile con Giulliana Rengifo. “Me estoy esforzando un montón, cada una de las dos hará lo mejor que sabe hacer en el escenario y es lindo. Esto (versus) sirva para que el público se divierta este fin de semana. ¿Si le ganará? Claro. Ganaré el versus, confío en mí y en mi talento. No solo compito con ella, sino conmigo misma”, refirió Suárez, quien acotó que Gabriela Herrera es una gran rival en ‘El gran show’. “Su ingreso al programa es una desventaja, porque es una gran bailarina, sin embargo, eso nos sirve a nosotros para esforzarnos”, mencionó.