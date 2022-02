¿Y EL MORBO? Luciana Fuster y Patricio Parodi se besaron en vivo durante el programa ‘Esto es Habacilar’. A pesar que no oficializaron, los chicos reality no pusieron objeciones para protagonizar una escena de Maricucha, en la cual ambos tenían que besarse.

En uno de los juegos del programa, la parejita tenía que recrear una escena de la telenovela Maricucha. En medio de los gritos de todos los presentes, Patricio y Luciana siguieron con la actuación hasta el final.

“Me engancharon totalmente”, dijo Christian Dominguez, quien fue el jurado del juego.

Patricio Parodi y Luciana Fuster repitieron la escena del beso

Pero, todo no quedó ahí, luego de su primer beso, Christian Dominguez y Johanna San Miguel pidieron “una repetición”. “Yo no he visto el beso, tengo que ver la repetición”, afirmó la conductora.

A lo que rápidamente, el cumbiambero se sumó al pedido. “¿Se podría ver una repetición final? Me tapó”, agregó.

Luciana y Patricio no dudaron en besarse en señal abierta, pese a que aún no oficializan. (Foto: Captura)

La modelo y el ‘Pato’ no se negaron y volvieron a besarse ante las cámaras y todos los presentes, aunque ambos parecieron incómodos al final, mostrando sonrisas nerviosas. “Muy bonito, muy natural, no sé por qué, pero muy natural”, añadió Dominguez.

Luciana y el ‘Pato’ no oficializan su romance

La semana pasada, la modelo admitió que estaban en saliditas con el ‘Pato’. “Sí estamos saliendo, si es lo que todo el mundo quiere saber, en algún momento de repente diremos que somos oficiales”, manifestó.

Sin embargo, el capitán de EEG no quiso oficializarla y evitó brindar más detalles de su “relación”. “Somos figuras públicas y mostramos lo que queremos mostrar”, dijo.

“No tengo porqué salir a decir algo que el otro quiere que yo diga, ni cuando él quiere, ni cómo, ni dónde. Los que están llevando esta relación son Luciana y yo. Si nosotros decidimos mantenerlo al margen porque no queremos exponerlo mucho más allá de lo que nosotros queramos, se tiene que respetar y punto”, aseguró el ex de Flavia Laos.

