QUÉ ROCHE. Stephanie Cayo fue invitada al programa ‘América Hoy’ sin imaginar que las preguntas que la harían le generaría incomodidad. La actriz peruana se molestó cuando Ethel Pozo decidió preguntarle por su relación sentimental con el español Maxi Iglesias.

Fue Edson Dávila, quien aseguró que Maxi es un “hombre simpático”, por lo que Ethel acotó: “Cómo te va, cuánto tiempo”. Sin embargo, la hermana de Fiorella Cayo no tomó positivo la pregunta y la parchó.

“ No quiero hablar de eso, mi vida privada, cualquier cosa que diga me la van a sacar de contexto ... ¿Dónde está? No sé, debe estar con su familia, en España. Yo estoy acá”, dijo evidentemente incómodo.

Ethel Pozo se avergonzó y le aseguró que cuando entren en confianza con los conductores de ‘América Hoy’, quizás pueda responder más preguntas.

“ No la pongan nerviosa, cuando una entre en confianza, si tú quieres nos cuentes algo . Es lindo tu novio y tú, los dos son bellos”, puntualizó.

