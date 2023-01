El cantante Tony Rosado aplaudió que Shakira haya lanzado su nuevo tema en dedicatoria para el padre de sus hijos, Gerard Piqué y su actual pareja, Clara Chia, además, calificó de ‘imbécil’ al futbolista.

“No sé si Shakira ha hecho la canción o se lo han compuesto, pero está bien realizada y le canta su ‘chiquita’ a todos. Me gusta su canción porque con la letra deja claro que no es ninguna tonta, ” , precisó Rosado.

Muchas personas han tildado de ‘dolida’ a Shakira, tras su ruptura con Piqué… ¿Cree que lo está?

No creo que esté dolida, pero se podría decir que recién está sintiendo la pegada porque nunca pensó que Piqué la iba a abandonar, sobre todo siendo una mujer tan hermosa y linda cómo lo es. Es más, no entiendo por qué la dejó, Piqué es un imbécil. Shakira no se merece un hombre así, siempre apoyaré a la persona a quien le hacen daño. Ella nunca le hizo daño a Piqué, al contrario. Han vivido muchos años juntos, sin embargo, considero que él es un chiquillo y no madura su cerebro.

¿Le gustaría que Shakira cante su tema ‘Ya te olvidé’?

Claro. Si tuviera su teléfono la llamaría para decirle que cante: ‘Ya te olvidé, ya te olvidé co…..’ Estoy seguro que sí lo haría si escucha la letra de mi tema.

¿Considera que Shakira está facturando con el lanzamiento de su nuevo tema?

Claro. Ahora Casio está vendiendo más relojes, se han elevado sus precios, así que creo que Shakira tiene que cobrar regalías.

¿Qué novedades se viene con la música?

Las cosas están movidas porque los problemas políticos nos afectan a los músicos, estamos cancelando varios eventos por las protestas a nivel nacional. Es lamentable la situación que vive el país, están sacando tiendas de Puno, Cusco, Juliaca, eso ya no son protestas, sino robo y delincuencia.

¿Ha tenido que cancelar sus eventos?

Así es. Tenía eventos en Arequipa pues mi música se escucha mucho en Puno, Tacna y Cusco, así que he tenido que cancelar todo por las manifestaciones. Las protestas están malogrando todos los negocios, las tiendas no pueden abrir y los centros comerciales están cerrados. Espero que todo se solucione por el bien del país, no podemos continuar en esta situación.

TE PUEDE INTERESAR: