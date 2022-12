La modelo Xoana González contó que dentro de pocos días llegará a Lima para reunirse con Romina Gachoy, con quien grabará contenido para ‘Onlyfans’, tal como lo hizo semanas atrás con la conductora Olenka Zimmerman, además, aclaró que las une una gran amistad con la uruguaya y que no existe competencia entre ambas. “Estoy viajando para Lima para grabar contenido con una diosa. ¿Si es con Romina Gachoy? Así es. A Romi la conozco hace más de 10 años porque fui a desfilar a Uruguay una temporada. Siempre ha sido una modelo top de su país, es bellísima, así que estoy contenta de encontrarnos después de muchos años y en una etapa diferente. Es una chica súper buena onda, sencilla, divina y me ha puesto frenos para las grabaciones del ‘Onlyfans’, pero vamos a ver cómo nos va. Lo que puedo asegurar es que las grabaciones serán un fuego y todo será súper profesional”, expresó González.

La competencia queda de lado entre las dos y ahora se van a unir para grabar contenido para ‘Onlyfans’...

Claro. No sirve pelearse y cero competencias. Existe muy buena onda con Romina, así que espero que a los suscriptores les guste el trabajo que haremos. Con respecto al ‘Onlyfans’, siempre he dicho que hay público para todas y que cada una tiene su propia esencia, así que no me hago problemas con nada ni con nadie en especial.

¿Celebrarás Navidad y Año Nuevo en Perú?

No. Lo pasaremos en Argentina con nuestras mascotas. He cancelado shows de 5 mil dólares por Año Nuevo porque mis prioridades es estar con mis animalitos y darles un abrazo pues sufren mucho con la pirotecnia. Las personas que tiene mascotas me deben entender. Llego a Lima y me quedaré solo unos días, además, aprovecharemos en celebrar el cumpleaños de Javi (su esposo).

Le debes tener más de una sorpresa a Javier por su cumpleaños...

Su cumpleaños es el 18 de diciembre y cumple 40 añitos, pero el regalo ya le llegó por adelantado y fue un libro. A mí no me gusta que me regalen cosas, no soy una chica que le gusta las cosas caras ni nada. Ambos nos pusimos una regla, nos regalamos libros y él acepto. La gente podrá pensar que solo tengo un lindo trasero, pero no es así, me gusta mucho leer. Me inculcaron la lectura desde pequeña y lo mantengo hasta grande.





TE PUEDE INTERESAR: