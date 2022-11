La modelo Valeria Flórez fue coronada, por Almendra Castillo, como la ‘Miss Perú Supranational 2023′ y nos representará en el evento internacional que se realizará en Polonia, en junio del próximo año. Además, afirmó que se merece la corona porque dio pelea en el ‘Miss Perú’.

“Estoy muy emocionada, feliz por la oportunidad y por ser la nueva ‘Miss Supranational 2023′. Voy a hacer un buen papel, me estoy preparando muchísimo tengo hasta mediados del 2023 para seguir puliendo distintas cosas. Sé que no soy perfecta, nadie lo es, pero lo importante es tener ese compromiso y esa pasión de poder representar bien al Perú. Estoy dando todo de mí, voy a seguir dando todo de mí y estoy segura de que en Polonia vamos a tener un muy buen papel”, dijo muy emocionada la conductora de ‘Un día en el Mall’.

Te sorprendió la elección...

Fue una sorpresa, sí. Bueno, en el Miss Perú 2022 primero se hizo la elección de la ‘Miss Supranational’ y quedó Almendra (Castillo) y según lo que nos habían comentado, porque tuvimos una entrevista con toda la organización del Supranational, después de Almendra más o menos seguía yo. Entonces, era como el perfil que de repente estaban buscando.

¿Habías sido elegida para participar en otro evento?

Sí, pero creo que los tiempos de Dios son perfectos y todo pasa por algo. Yo estaba coronada para otro certamen, pero lamentablemente no había una fecha, una respuesta y, bueno, se dio la coronación del ‘Miss Supranational’, así que estoy agradecida por la oportunidad. Jessica (Newton) me comentó (que le darían la corona) más o menos a mediados de octubre como para que haya la preparación. Fue muy difícil mantener el secreto, pero ahora feliz de que ya haya podido salir a la luz y poder compartirlo.

Tal vez ahora van a decir que por ser una figura mediática y tener una pantalla te dieron la corona.

Como dije cuando me presentaron, yo sé que di una buena pelea en el ‘Miss Perú 2022′. Entonces considero que no es algo que me estén dando por pantalla si no que me lo he ganado, es decir me he ganado el derecho de representar a mi país.

Ahora como harás con el programa ‘Un día en el Mall’...

La verdad el programa siempre me ha apoyado muchísimo, no solamente cuando participé en el ‘Miss Perú’ sino en distintos aspectos de mi trabajo y estoy segura de que ahora no va a ser la excepción. Ellos son como una segunda casa para mí, entonces creo que nadie más que ellos quisieran verme feliz y pudiendo ganar el título.

Terminas el año muy bien, con nueva corona y a punto de casarte.

Estoy comprometida, pero todavía no nos vamos a casar.