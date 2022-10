La modelo Vanessa López afirma que ella no es una ‘embajadora’, paga sus viajes con su tarjeta de crédito y ‘limó asperezas’ con Carlos ‘Tomate’ Barraza, el padre de su hija.

Vanessa estuviste de viaje por Europa, hace unas semanas, y la gente en redes comenta como haces para viajar...

Yo viajé con mi mejor amiga. Ese viaje fue planificado hace bastante tiempo por mi cumpleaños. Y la gente, así hagas las cosas bien o mal, siempre van a hablar, así que todo bien...

No te molesta este tipo de comentarios.

Me molesta más por el tema de mis hijos, pero a mí me va y me viene. Yo sé la persona que soy, sé lo que hago y cómo hago mis cosas.

Magaly siempre dice ‘¿cómo lo hacen?’

Sí, pero para eso existen las tarjetas de crédito, planificar el viaje un año antes. Además, en redes solo ven lo bonito, pero de repente no todo es lo que se ve. A veces nos quedamos en casas de familiares o amigos para ahorrar, pero cuando viajo a lugares más lejanos ahí sí pago hotel.

Magaly, también te bautizó como una ‘embajadora’.

Sí, pero yo no me siento una embajadora ni nada, cero. No lo soy, solo fue un viaje de cumpleaños con mi mejor amiga.

Estos comentarios cómo afectan a tu entorno familiar.

Yo tengo un hijo super maduro, de casi 15 años. Él sabe la madre que tiene, igual el papá de mi hija. Yo estoy superbién con él, tenemos una bonita relación por Emiliana (su hija) y él también me está apoyando en todo sentido.

Parece que las cosas están mucho mejor con ‘Tomate’ Barraza.

Sí, todo superbién con él, va a mi casa a dejar a Emi y cuando la recoge coordinamos.

¿Cómo superaron los problemas?

Un día fue a mi casa, nos sentamos y conversamos. Fue lo mejor que hicimos.

Sientes que han madurado como padres.

Sí, ahora tratamos de conversar por el bien de Emiliana. De acá en adelante yo no vuelvo a hablar mal del padre de mi hija y él tampoco. Las cosas que pasen las vamos a solucionar en 4 paredes, ya hemos aprendido de nuestros errores.

¿Qué los llevó a tomar esa decisión?

Yo no quiero que mi hija vea, más adelante, las peleas en televisión porque todo queda en redes. De ahora en adelante los dos tenemos una promesa de hacer las cosas bien por nuestra hija.

Y en el amor, ¿cómo estás?

Tranquila y soltera.

De otro lado, Vanessa López confirmó que participará en la noche del Sexy Halloween 10° aniversario, este 31 de octubre en el Plaza Arena del Jockey Club.

“Mi época favorita es Halloween, así que ahí estaremos para desfilar y divertirnos”, señaló.

