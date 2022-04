Samuel Suárez respondió a las interrogantes de sus ‘instachismosas’ quienes le consultaron si Vania Bludau se uniría a los participantes del Poder del Amor, luego de haber terminado su relación con Mario Irivarren.

“Esto están diciendo mucho en redes, no sé si hay una pista o algo de que Vania podría estar en El Poder del Amor o simplemente son puras especulaciones, no sé, no creo, no hay un indicio”, dijo el popular Samu.

Sin embargo, también aseguró que podría ser posible porque la influencer está soltera. “Si alguien quiere estar en ese reality tiene que estar completamente soltero, eso pasó con Austin que salía con Gianna y de la noche a la mañana terminaron y se fue e hizo su reality. Lo mismo pasó con el ex de Michela. Creo que para la gente, cuando alguien termina dien que es porque lo van a llamar del Poder del Amor, puede ser, es una oportunidad. No estoy diciendo que Vania vaya estar, son puras especulaciones, pero podría tener mucha lógica el que se hayan visto después, esa ‘ruptura’”, dijo el creador de Instarándula.

Además, Samu resaltó que para Shirley Arica y Austin Palao fue una gran oportunidad participar en ese programa. “Les abrió puertas a nivel mundial. A Vania y a cualquier chico realily le haría bien, de todas”, acotó.

SAMU NO CREE EN SEPARACIÓN DE MARIO Y VANIA

Por otro lado, Samuel Suárez dijo que espera que en los siguientes días veamos a Mario Irivarren viajando a Miami. “Yo nunca he negado que hay un show barato detrás de todo esto, hay calavera encerrada de todas maneras, ya lo veremos viajando sí o sí”, indicó el periodista de espectáculos.

En ese sentido resaltó que Vania Bludau regresó a Estados Unidos porque tiene que ver los papeles de su ciudadanía. “La novelita no va acabar, dudo mucho que realmente haya terminado”, aseguró.

