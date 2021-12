Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz estuvieron hoy en ‘Más espectáculos’ con Jazmín Pinedo y revelaron detalles de su relación como esposos, ahora que tienen dos pequeños hijos que iluminan sus días con mucha felicidad.

En conversación con la ‘chinita’ la parejita detalló cómo hacen para compartir la cama, ya que sus hijos duermen con ellos. “Liam duerme en su cama pero se pasa, Leo duerme ahí y Natalie, claro, duerme con los pies en la esquina y la cabeza en la otra esquina, un cruce, y a mí no me queda otra que usar la mesa de noche como almohada y esa posición hace que a veces ronque un poquito”, confesó el actor.

En ese sentido, reveló que cada vez que ronca, Natalie Vértiz se despierta y le mete los dedos en las costillas. “Entonces me tengo que voltear de costadito para no roncar, pero no entro”, dijo el esposo de la ex Miss Perú.

“Quién te manda a roncar y las palabras sobran a estas alturas del matrimonio”, dijo la conductora entre risas. “Duermo como Faquir y es horrible... yo ya no tengo ningún tipo de derecho...”, expresó Yaco Eskenazi.

NATALIE SE MOLESTA CON YACO

La parejita reveló que la última noche Yaco quiso ver su serie favorita en su cuarto antes de dormir pero Natalie se lo impidió, es así que subió al segundo piso para verla. Cuando regresó, aproximadamente a la 1 de la madrugada, la encontró dando de lactar e incómoda por su ausencia.

