¿Cuándo debes hacerte una endodoncia? 

Hace años cuando te dolía mucho la muela o tenías algún tipo de infección, la única alternativa era extraerla. Sin embargo, hoy con el avance de la ciencia existe el procedimiento de la endodoncia. “Se puede considerar como la última oportunidad de salvar el diente, consiste en ‘atacar’ el nervio sin extraer la pieza”, explica el odontólogo de la clínica ‘Sonríe’, Martín Benites.

El experto detalla que existen tres formas de llegar hasta la endodoncia:

1. Proceso carioso. Una caries que no ha sido correctamente atendida y que creció con el paso del tiempo.

2. Por trauma. Esto ocurre cuando has sufrido un golpe en los dientes.

3. Sensibilidad en el diente. Dolor al masticar, hinchazón en la cara o ante el consumo de bebidas muy frías o muy calientes.



Las lesiones mencionadas dan lugar a la infección, inflamación y necrosis (muerte de las células y tejidos) de la pulpa del diente, por lo tanto la persona experimenta un dolor que puede ser intermitente o constante y variar en intensidad.



+Datos

Algunas personas tienen mayor predisposición a formar caries. Si estas no son curadas a tiempo llevarán a la pieza a una endodoncia.



