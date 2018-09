Ernesto Jiménez y Antonella Bacco: "Nos conocimos por Instagram" [FOTOS Y VIDEO]

En la última edición de a revista +mujer conversamos con Ernesto Jiménez, conductor de Latina, quien nos presentó a su bella novia, Antonella Bacco.



La joven pareja nos confesó que su romance inició gracias a las redes sociales, precisamente, a través de un 'like' en Instagram. "Ella me dio como 20 likes a mis fotos", nos contó entre risas el popular conductor.



Por su parte, Antonella aseguró que su novia mentía porque solo le dio un like, "¡Es un mentiroso! Solo fue un like a una de sus fotos, que era un paisaje de Pastoruri".



Además, señalaron que la convivencia ha sido muy sencilla porque todo fluye de forma muy natural entre ambos. Antonella dice que los dos son muy melosos y eso hace que se lleven muy bien.



