¿Qué sucede si te enteras que tu amiga, aquella persona que te brindó su hombro para que lloraras cuando te rompieron el corazón, está saliendo con tu ex? Sí, ese mismo chico por el cuál sufriste y te mantuviste encerrada en tu cuarto por varios días antes de superarlo.

Respira profundo y no salgas corriendo a gritarle o jalarle de los pelos... somos seres racionales y, por eso, antes debes analizar la situación. Si solo es una ‘amiga’ con la cual no tienes mayor acercamiento, no tienes por qué sentirte mal con ella. Deséales lo mejor y listo. Mientras menos la veas, menos sabrás de esa relación, recomiendan los psicólogos.

SI ES TU ‘PINKI’

El problema es cuando se trata de una de tus mejores amigas. En este caso, es comprensible tu molestar porque ella ha sido partícipe de los momentos felices y tristes que pasaste al lado de tu galán. Además, hay que ser francas y sinceras, ella también debió pensar en cómo te ibas a sentir. Hay tantos peces en el mar y no es correcto que justo elija a tu ex. Los expertos aconsejan que dialogues con tu amiga y le preguntes directamente qué pasa.

“Si bien existen los códigos entre amigas, estos no están escritos ni son absolutos. Sin embargo, uno de los pilares de la amistad es cuidar los sentimientos del otro y si ella sale con tu ex, pues no le está interesando tu bienestar o nunca fue realmente tu amiga y secretamente estaba esperando la oportunidad para ‘ligarse’ a tu chico”, señalan los especialistas.

Por tu bienestar emocional, es mejor que te alejes de tu expareja y de tu amiga , elimínalos de tus redes sociales, así no sabrás nada de ellos y podrás recuperarte más rápido.

¡LIBÉRATE!

Si ya no sientes nada por tu exgalán y terminaron por cuestión de incompatibilidad de caracteres o porque el amor se acabó, no te llenes la cabeza de ideas y deja que tu mejor amiga o tu conocida descubra cómo es realmente esa persona. Tal vez le va bien o tal vez no... lo único cierto es que ese ya no es tu problema.

