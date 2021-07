Una de las preguntas más comunes sobre el miembro masculino es si: ¿el tamaño importa? Al parecer sí, y no porque lo digan las mujeres, sino porque hay una demanda por parte de los varones por realizarse el agrandamiento de pene, una cirugía urológica estética llamada peneplastía. Esta intervención permite aumentar las dimensiones del miembro viril en largo o en el ancho.

Por lo general esta operación se realiza en hombres que tienen la percepción de que su pene no se encuentra entre los rangos normales, pero ¿cuál es la medida estándar o el tamaño normal? De acuerdo con el Dr. Jorge Saldaña, urólogo de la clínica Urozen, no existe una dimensión estándar del miembro viril ya que no hay un consenso médico acerca de los parámetros para realizar la medición, por ejemplo, algunos consideran que la medida se debe efectuar con el miembro en su estado flácido y otros en erección.

Si bien la peneplastía brinda diversos beneficios en cuanto al alargamiento y engrosamiento del miembro viril, el Dr. Saldaña menciona que existen ciertos mitos alrededor de esta cirugía, en ese sentido, lista a continuación algunas creencias comunes:

1. El alargamiento puede ser de más de 10 cm. Falso. La peneplastía brinda un crecimiento en promedio entre 2 y 3.5 cm en el largo del pene. Esta cirugía se realiza con un corte en la base del miembro viril, lo que permite que la cantidad de pene visible sea mucho mayor, se coloca un elastómero además de otras técnicas para que el pene pueda crecer aún más durante la erección.

2. La cirugía hará que pierda la sensibilidad. Falso. Durante la peneplastía no se manipulan los nervios ni la piel que dan sensibilidad al pene, por lo tanto, no se perderá ni el funcionamiento ni la sensibilidad.

3. Esta cirugía es solo estética. Falso. En un porcentaje menor esta cirugía puede tener una causa médica. Es recomendada por ejemplo para los adultos cuya medida del pene, en erección, no supera los 7 cm, lo que puede afectar su vida cotidiana durante el acto sexual o incluso al miccionar.

4. Se puede tener actividad sexual de inmediato. Falso. En todos los casos se recomienda no mantener relaciones sexuales por lo menos durante un mes. En cuanto a los días de descanso médico, cuando se trata de una cirugía de alargamiento, se sugiere como mínimo 14 días; en una cirugía de engrosamiento entre 6 y 10 días. Cuando en una misma cirugía se realiza alargamiento y engrosamiento se indica al paciente descansar entre 14 a 20 días.

En el mercado se ofrecen diversos productos “milagrosos” que prometen el aumento del tamaño del miembro masculino, sin embargo, el Dr. Saldaña pide estar alertas ante posibles estafas. “Así como no existe alguna crema o ejercicio que al frotar alargue por ejemplo una pierna o un brazo, no hay un producto que al tomar o frotar pueda producir un alargamiento peneano. Es importante buscar siempre ayuda urológica profesional en centros especializados”, finaliza el Dr. Saldaña.

VIDEO RECOMENDADO:

Debes saber que...

Un micropene puede ser en muchos casos un problema de carácter psicológico. La gran mayoría de hombres se preocupa demasiado por el tamaño de su pene generando en ellos baja autoestima, ansiedad. Algunos hasta evitan tener intimidad.

El tamaño del pene es una variable subjetiva y física que bien puede proporcionar placer a cualquier persona, que comprenda que los genitales constituyen características naturales de la pareja -como cualquier parte de su cuerpo- y que no se debe asociar a la performance.





TE PUEDE INTERESAR: