Sacha Barrio explica los beneficios de la cúrcuma en su libro 'Cúrcuma y otras medicinas de la longevidad' 

Tenemos conocimiento de que algunos ingredientes de la naturaleza han logrado transformar y mejorar la salud de forma profunda. La cúrcuma, raíz medicinal, destaca en esta lista ya que es también la planta sobre la que mayor número de investigaciones ha publicado la ciencia. 'Cúrcuma y otras medicinas de la longevidad', de Sacha Barrio, relata y resume sus principales beneficios, así como la forma de cómo consumirla.



El libro también analiza los beneficios de otros polifenoles similares y accesibles como el maíz morado, la granada, y la semilla de uva, con los que ejerce sinergia y polivalencia.



Según la teoría de los sabores, se clasifican en amargo, picante, salado, dulce y ácido. ¿Cuál de las combinaciones de sabores recomienda para prevenir la célula madre del cáncer?

Eso depende del contexto clínico, un aporte importante de la medicina china, estudia al paciente que va a tomar la medicina y no solo los efectos fisiológicos y bioquímicos de la medicina. Si queremos promover la circulación la cúrcuma será apropiada. Por ejemplo, el cáncer de páncreas tiene la característica de ser muy fibroso y duro, mientras que el mieloma múltiple hay porosidad y desintegración de los tejidos. En el primer caso, para romper masas solidas se emplea el salado y pungente, como cúrcuma y algas, lo mismo es valido para otras condiciones como fibrosis pulmonar. Para mielo múltiple se usa un género de compuestos llamados inhibidores de matriz melaoproteinasa, allí está el EGCG de té verde, ácido elágico de granada, o el pterostilbeno del arándano. En caso de cáncer de ovario y colon, estudios han mostrado el gran valor del ácido elágico de la granada, pero si el paciente presenta hemorragias o diarreas, el sabor astringente también va resolver estos síntomas.



Hay cinco clases de picante dentro de la fase de la madera: agua (acónito), madera (canela), fuego (pimienta sichuanesa), tierra (jengibre y cúrcuma), metal ( assarum) ¿Cuál se utiliza con mayor frecuencia?

Depende lo que se quiera obtener. El picante del acónito si bien caliente es astringente y detiene la sudoración, sea sudor frío o el llamado falso calor. El picante del jengibre es diaforético, te hará sudar y expeler el frío en la superficie, como el de las fases iniciales de un resfrío. El jengibre si bien es caliente, cuando te hace sudar te va a refrescar, y a la larga enfría. Por otro lado, el jengibre horneado y deshidratado (Gan Jiang) no genera sudoraciones, y es usado para calentar el intestino. En general podemos decir que para condiciones agudas como resfríos conviene la diaforesis, pero para las condiciones crónicas es necesario calentar las entrañas. El acónito calienta los órganos internos. El hígado también se bloquea, se emplean pungentes especiales para poder dispersar un hígado tumefacto. En el caso del pulmón se emplea pungente para calentar y resolver un género de flema blanca y transparente.



La ayuverda (medicina tradicional) considera la cúrcuma como una de las más efectivas medicinas para eliminar toxinas, por ello advierte que todas las enfermedades ocultamente surgen de una debilidad digestiva y se recomienda especies digestivas. ¿En qué cantidad sería recomendable la dosis diaria para prevenir el cáncer?

60 miligramos de curcumina por kilogramo de peso. Ojo que hablamos de curcumina el ingrediente activo y no el rizoma entero de cúrcuma. La cúrcuma, según la fuente, contiene entre 2 a 8 % de curcumina. Entonces para una persona de 50 kilos necesitarías un consumo diario de 3000 miligramos de curcumina, que equivalen a 600 gramos de cúrcuma con 5% de curcumina. Pero esos 600 gramos que ingieres no implican que absorbas los 3000 miligramos, porque depende de cómo lo estas vehiculizando, emulsificando, y que coadyuvante empleas para asegurar su bio-disponibilidad. Asimismo, la gran mayoría de cúrcuma disponible en el mercado, ha sido hervida y deshidratada al sol. Por contener almidones, la cúrcuma puede sufrir de infecciones de hongos, de allí la costumbre de hervir. Esta cúrcuma se envía a lima como palillo, es un excelente colorante, pero solo contiene 2% de curcumina, es decir pierde un promedio del 75% de su poder medicinal.



El sistema endocannabinoide se encuentra disfuncional en la ansiedad, la depresión, el autismo y es curioso, que cuando se presentan fenómenos tumorales una de las respuestas de defensa del organismo es liberar endocannabinoides sobre el tumor. La cúrcuma ejerce un ligero efecto estimulante sobre el sistema, por si solo no es significativo, lo ideal es combinarse con aceites esenciales ricos en beta – cariofileno (romero, orégano, lavanda, pimienta negra, clavo de olor, cannabis y copaiba). ¿Cuál de ellos se utiliza con mayor frecuencia?

En el mundo hay un encantamiento por los efectos medicinales del canbidiol CBD, pero el cannabis tiene mínimas concentraciones de CBD, y lo acompaña el psicoactivo THC, que complica su uso, ya sea por la vía legal o por el usuario que no lo tolera bien. La copaiba, por el contrario, tiene un agonista de los receptores de cannabinoides llamado beta cariofileno, y lo contiene en generosas cantidades. Un promedio del 53% de la copaiba es beta cariofileno. No es psicoactivo ni presenta problemas de legalidad. Sin embargo, el reglamento de cannabis medicinal nacional, permite el CBD mas no el THC, y esto es un grave error, ya que para tener efectos medicinales ambos compuestos necesitan estar presentes. Es posible reducir el contenido de THC, pero cuando lo retiras del todo los efectos clínicos no son óptimos. Ahora para mitigar el efecto del THC, el antídoto es el CBD o el beta-cariofileno.