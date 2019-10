¡Cuidado con el Síndrome de la Bestia! Especialista advierte que hay una cultura de desprecio y odio por la vida

“Vivimos en una sociedad enferma, que se está psicopatizando cada vez más. No hay respeto (padres, hijos, vecinos), se violan las normas y entre los principales problemas no solo está la depresión, sino la corrupción, la psicopatía política y la violencia”, dijo a Trome el médico psiquiatra Martín Nizama, exdirector del Instituto Nacional de Salud Mental.



Afirmó que en estos tiempos los valores ya no prevalecen y está dominando la conducta reptiliana y el ‘síndrome bestia’ (impulsos, deseos e instintos) . “Hay ‘cultura tanática’, de desprecio y odio por la vida, por eso matan por placer, con crueldad, descuartizan, queman, torturan”, explicó.

Al celebrarse hoy el ‘ Día Mundial de la Salud Mental ’, señaló que no solo preocupa que haya apenas 750 médicos psiquiatras en el Perú, sino que se vive un estado de zozobra emocional por la crisis y confrontación de poderes (Ejecutivo y Legislativo), que fragmenta al país y es ‘caldo de cultivo’ para la angustia, pesimismo, depresión, conductas delictivas y psicopáticas, inseguridad urbana y familiar.



“Por eso hay tanta indignación en la ciudadanía, marchas y en las redes grave desprecio a la política (los ven como delincuentes)”, expresó.