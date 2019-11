Pepe, ¿tus amigos o yo?” Esta queja con ribetes de ultimátum, no debes decirla ni en broma porque puedes causar una verdadera crisis y hasta provocar la ruptura definitiva de tu relación. “Todos necesitamos un espacio para disfrutar algunas cosas o momentos junto a otras personas. El problema viene cuando no existe un equilibrio entre el rol de amistad y el de pareja. Es decir, no está bien que él salga cuatro veces a la semana con sus amigos y una sola vez contigo. El tiempo debe ser prudencial”, dice el psicoterapeuta Daniel Zevallos.



SIN PROHIBICIONES

Tampoco es bueno que te cierres y, pese a que no lo hace con frecuencia, le impidas salir con sus amigos. Eso estaría

mostrando una conducta dominante de parte tuya. El amor es libertad, no se trata de someter a la pareja a lo que uno quiere, sino de compartir experiencias. Según el experto, las prohibiciones, al igual que los celos, funcionan como dinamita en las relaciones de pareja. Destruyen la confianza y conducen al fin del amor.



CONSEJOS

*Recibe a tu pareja con una sonrisa, un abrazo o un beso todos los días.

*No le prohíbas salir con sus amigos, más bien, organicen juntos sus agendas.

*Si uno de sus amigos te incomodó con algunos de sus comentarios, comunícaselo a tu pareja.

*Interésate por sus pasatiempos y aprende alguno de ellos para que puedan hacerlo juntos.