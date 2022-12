Argentina se prepara para jugar este martes 13 de diciembre las semifinales de la Copa del Mundo ante Croacia; sin embargo, los rezagos de la victoria infartante sobre Países Bajos en la tanda de penales sigue teniendo relevancia. Lionel Messi, estrella y capitán del elenco albiceleste, fue uno de los protagonistas al término del encuentro al decirle a un rival “bobo” de forma molesta.

La selección de Lionel Scaloni venció a la “Naranja” por penales luego de empatar en el tiempo reglamentario por 2-2. Un partido que tuvo de todo: golazos, emociones, sancionados y demás, y que terminó por cargar al “Messias”.

El rosarino, una vez que Lautaro Martínez anotó el penal de la clasificación, desfogó toda la tensión que se había acumulado en la previa y durante el encuentro, y acabó diciéndole frente a las cámaras “bobo” a un rival neerlandés.

El momento en que Wout Weghorst intenta incomodar a Lautaro Martínez antes que patee su penal (Foto: DTV Sports / Captura de pantalla)

¿QUIÉN ES WOUT WEGHORST, EL NEERLANDÉS AL QUE MESSI LLAMÓ “BOBO”?

Mientras Lionel Messi se disponía a declarar a la prensa se le vio bastante ofuscado y hablándole a la distancia a un jugador neerlandés: “¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás? Andá, andá para allá...”, fue lo que salió de la boca del “10″.

La personas a la que se dirigía era Wout Weghorst, delantero de Países Bajos que ingresó en el complemento y terminó siendo el verdugo de los rioplatenses. Anotó los dos tantos con los que el emparejó el encuentro y envió la serie a la prórroga.

Ya en la tanda de penales se le vio hablándole a Lautaro Martínez antes de que patease el penal decisivo. Ante el intento de incomodarlo, sus compañeros caminaron a interceptarlo e impedirselo.

“El (número) 19 (Wout Weghorst) desde que entró empezó a provocar y me parece que eso no es parte del fútbol”, explicó Messi sobre el arrebato con su colega.

Wout Weghorst, el "19" de Países Bajos, juega en el Besiktas de Turquía (Foto: AFP)

¿QUÉ DIJO WOUT WEGHORST TRAS SER LLAMADO “BOBO” POR LIONEL MESSI?

“Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Realmente decepcionante”, expresó el jugador del Besiktas turco en zona mixta.