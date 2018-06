André Carrillo: ¿Fue penal contra la 'Culebra' en el Perú vs Francia? ¡Polémica! FOTOS | VIDEOS

André Carrillo fue derribado y el árbitro consideró que no fue falta en el partido Perú vs Francia por el Grupo C del Mundial Rusia 2018 .

A los 57 minutos André Carrillo tomó el rebote en el borde del área y decidió encarar ante la marca de dos rivales y logró amagar con éxito.



No obstante, en su trayecto dentro del área André Carrillo fue interceptado por Hernández y Matuidi, que lo hicieron caer en la línea del área grande, pero para el árbitro no hubo falta.



André Carrillo reclamó pero fue en vano y tampoco el árbitro consideró oportuno revisar el VAR (video arbitraje) para tener una segunda opinión.

Mira la falta sobre André Carrillo que no cobró el árbitro del Perú vs Francia :

André Carrillo: ¿Fue penal contra la 'Culebra' en el Perú vs Francia? (Autor: FIFA | Fuente: DirecTV

