Antoine Griezmann reveló por qué no celebró el gol en el Francia vs Uruguay | VIDEO | FOTOS

Antoine Griezmann no celebró el gol (2-0) que anotó a Francia en los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 por un simple motivo: les debe mucho a los charrúas en el fútbol, tal como lo hizo conocer el 'Principito'.

Tras culminar el encuentro, Antoine Griezmann dio una entrevista donde fue consultado por qué no celebró el tanto anotado a los uruguayos. El 'Principito' sonrió a las cámaras, tal vez, evocando aquellos momentos que la pasó con los uruguayos desde joven, además de contar con compañeros charrúas en el Atlético Madrid como Godín y Giménez.

"Por respeto a los uruguayos que, como he dicho antes, me dieron mucho, me enseñaron los primeros pasos, buenos y malos. Las malas cosas que había en este deporte", dijo Antoine Griezmann sobre el gol que no celebró ante Uruguay.



Antoine Griezmann indicó por qué no celebró el gol ante Francia. (Video: FIFA / Fuente: TyC Sports)

Antoine Griezmann agregó que "debo mucho" a los uruguayos, además de tener amigos del país sudamericano que hoy fue eliminado de Rusia 2018 a manos de Francia.



"Es difícil controlar la emoción, era un partido muy emocional para mí, enfrente tenía amigos. No quería gritar el gol y tampoco me vino. Después, cuando pitó el árbitro el final, tampoco tenía esas ganas de celebrarlo", dijo Antoine Griezmann.



Antoine Griezmann anotó el segundo gol de Francia tras un grosero error de Muslera, quien no pudo contener el balón en los cuartos de final del Mundial Rusia 2018.



Francia enfrentará a Bélgica en las semifinales del Mundial Rusia 2018. Los dos equipos europeos se encontrarán en esta fase del torneo después de vencer a dos sudamericanos: Uruguay y Brasil, respectivamente.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE