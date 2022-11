Padre argentino se niega a ir a graduación de su hija por ver el partido ante México

El partido de este sábado 26 de noviembre, Argentina vs. México, es de vida o muerte para Lionel Messi y compañía, ya que una derrota los dejaría fuera de Qatar 2022. La hinchada ‘albiceleste’ es consciente de esta situación y no se perderá ni un segundo de este trascendental encuentro.

TE VA A INTERESAR | ▷ ¿En qué canales ver partidos del Mundial de Qatar 2022 en vivo hoy jueves 24?

Evidencia de ello es una conversación de Whatsapp que se hizo viral en las últimas horas. En ella se ve como un padre de familia argentino discute con su hija al no querer asistir a la entrega de su diploma, ya que la ceremonia es a la misma hora del partido de la selección argentina.

“ Ni en un millón de pe... voy. Te pago el psicólogo, resuélvelo ahí. No puedo ayudarte. Estoy recaliente, son pelo... en ese colegio. Voy a ir a hablar, no entiende nada de nada. Dile a tus amigas que los papás me hablen, armo una carta y la firmamos. Son pelo...”, escribe el afligido hombre.

Cuando su hija le explica que la fecha no puede ser cambiada, el decepcionado padre se anima a enviarle un audio.

“Te lo juro. Escúchame, te amo hasta el infinito y más allá, me saco un riñón y te lo doy. No me pidas esto, te lo pido por favor. No me hinches las..., yo no fui a buscar mi diploma de la universidad, te lo juro por Dios, pregúntale al abuelo”, sostuvo.

“Te acompañé desde el jardín (de niños) hasta acá, no me rompas los h... con este coso. e juro, voy a hablar con el colegio, me parece una pelotu..., parece una joda, están todos locos. Hay una hija de... que no le gusta el fútbol. Que lo cambien”, añadió.

El padre de familia, incluso, se atrevió a insinuar que al resto de papás los han censurado, ya que le parece increíble que no se estén quejando como él.

“¿Soy el único papá que le gusta el fútbol? Son todos pelot...¿Qué hacen? Hockey, danza artística ¿Ninguno está put... como yo? Los están censurando”, expresó.

Padre argentino se niega a ir a graduación de su hija por ver el partido ante México. Video: Twitter

Argentina vs México EN VIVO en el grupo C del Mundial Qatar 2022

Argentina vs México se enfrentan en vivo este sábado en un duelo vital en el grupo C del Mundial Qatar 2022. Ambas selecciones se juegan el todo por el todo en sus aspiraciones por seguir con vida en la fase de grupos y por ello están obligados a ganar. A continuación, revisa los horarios y todos los pormenores del encuentro con Lionel Messi.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido.

TE VA A INTERESAR: