Brasil vs Austria EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Amistoso en Viena previo al Mundial Rusia 2018

Brasil vs Austria EN VIVO EN DIRECTO . La 'Canarinha' enfrenta al cuadro rojiblanco este domingo en el Estadio Ernst Happel de Viena en último amistoso de cara al Mundial Rusia 2018. El partido arrancará a las 9:00 a.m. por la señal de DirecTV para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Brasil vs Austria vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



Brasil del técnico Tité buscará un nuevo triunfo frente a Austria y quedar listo para su debut en el Mundial Rusia 2018 (el domingo 17 de junio ante Suiza por el Grupo E).

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 4:00 p.m.

Argentina / 11:00 a.m.

Chile / 10:00 a.m.

Perú / 9:00 a.m.

Colombia / 9:00 a.m.

Ecuador / 9:00 a.m.



Brasil viene de un triunfo frente a Croacia con gol de Neymar , que regresó a las canchas de fútbol tras 3 meses de lesión. El otro tanto lo marcó Roberto Firmino.



Austria , por su parte, venció 2-1 al último campeón del Mundial, Alemania, que contó con todas sus figuras. Los rojiblancos se impusieron en sus 4 amistosos disputados en este 2018.