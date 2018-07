Brasil vs Bélgica: Felipe Scolari dijo que Neymar nunca alcanzará nivel de Pelé [VIDEO Y FOTOS]

Neymar tiene convencidos a todos que es uno de los candidatos a levantar la Copa del Mundo en Rusia 2018 , pero para Luiz Felipe Scolari, campeón del mundo con la selección de Brasil, el hombre del PSG podría convertirse en campeón, pero jamás podría compararse con la figura de Pelé .



El exentrenador de Neymar , reconoció que el actual capitán es un astro de la improvisación, pero lejos de la trayectoria de O Rei Pelé . "Los jugadores de las periferias son los que tienen menos conceptos académicos y aún así llegan a ser grandísimos futbolistas", comentó Felipe Scolari a El Mundo en relación a Rusia 2018 .



El que fuera DT de la selección de Brasil no quiso entrar en polémica con la vida personal de Neymar . "Él tiene que saber cuál es el punto de equilibrio de todo eso. Junto a su familia y la gente que cuida de él. Yo, como técnico, conozco a Neymar por lo que hace en el campo y en eso siempre ha sido espectacular. Lo demás no me interesa", señaló



Asimismo, ubicó a Neymar dentro del Olimpo de leyendas de la selección de Brasil. "Sabemos que sólo existió un Pelé y que jamás existirá otro. Neymar puede ser muy bueno, muy espectacular... ¿Pero Pelé? Nunca será como Pelé, porque sólo hubo uno y no tiene heredero. Nadie va a igualarle nunca", reconoció con seriedad Felipe Scolari, quien sigue de cerca el mundial de Rusia 2018 .



Pero Felipe Scolari no tuvo reparos en poner a Neymar cerca de los crack's mundiales como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi "En Barcelona evolucionó muchísimo y casi llegó a ese nivel, pero no es una cosa de un día para otro. Está en el camino, pero necesita tiempo todavía. Quizá en un año o dos esté a ese nivel".



El futuro de la selección de Brasil, con Neymar , en Rusia 2018 también es materia de análisis para Felipao. "Lo veo con chances y mas cuando ponen el rasgo más diferencial que los brasileños siempre han destacado, su técnica depurada, más que en resto de países", finalizó,