Brasil vs Bélgica EN VIVO Día, hora y canal por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018

Brasil vs Bélgica EN VIVO HORA Y CANAL TV . La selección de la 'verdeamarela' se enfrentará a los 'Diablos Rojos' por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 .



La selección de Brasil venció a México por 2-0 con goles de Neymar y Firmino este lunes y logró acceder a la siguiente fase. Sin duda, los sudamericanos reafirmaron su ganas de obtener su sexta corona del Mundo en Rusia.



Los dirigidos por Tité mostraron un buen nivel y saben que con la individualidad de Neymar podrán lograr grandes cosas. Estará en sus jugadores lograr el objetivo que les fue esquivo en el Mundial que organizaron.

Brasil 2-0 México: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: Sport Tv 1)

Brasil vs Bélgica se enfrentarán por los cuartos de final de Rusia 2018 el viernes 6 de julio a la 01:00 p.m . (hora peruana) .



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

Mientras que, Bélgica logró la clasificación tras remontar un 2-0 en contra a un 3-2. Sin duda, los dirigidos por Roberto Martínez Montoliu lograron dar una muestra de jerarquía con Hazard y Lukaku a la cabeza. Ahora, deberán prepararse para decisivo duelo que los depositaría en semifinales.

Gol 3 de Bélgica a Japón. (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

¿Dónde se jugará Brasil vs Bélgica? El Estadio Kazán Arena es el escenario escogido para uno de los partidos de cuartos de final de Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Brasil vs Bélgica? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Brasil vs Bélgica vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.