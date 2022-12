Brasil, con la posible vuelta de Neymar, saldrá con su formación titular ante su par de Corea del Sur cuando se enfrenten este lunes 5 de noviembre en el Estadio 974 Ras Abu Aboud de la ciudad de Doha por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El Scratch quiere demostrar que también está en condiciones de ganar el título frente a los Tigres Asiáticos, que vienen de vencer a la Portugal de Cristiano Ronaldo y, asimismo, de dejar en el camino a Uruguay de Suárez, Cavani y Valverde.

¿Cómo, cuándo y dónde ver Brasil vs. Corea del Sur por Mundial de Qatar 2022?

Brasil vs. Corea del Sur en vivo Mundial de Qatar 2022 1. ¿Cuándo juegan? Lunes 5 de diciembre de 2022 2. ¿Dónde es el partido? Estadio 974 de Ras Abau Aboud 3. ¿A qué hora empieza? 14:00 horas de Lima, Bogotá y Washington DC 4. ¿En qué canal transmiten? DirecTV Sports, TyC Sports, Caracol TV, Canal 13, Chilevisión y TV Azteca 7 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el MINUTO a MINUTO del partido por diario Trome

¿Cómo llega Brasil?

Tite sacó importantes conclusiones de la caída (1-0) a manos de Camerún en el cierre del grupo G: “La Copa del Mundo no te da segundas oportunidades. En este caso nos la dio. Tenemos que estar alerta durante las 24 horas”. Si bien estaba en el papel afrontar el juego con suplentes ante las africanos, lo que no se contemplaba era encajar una derrota pues la Canarinha no se iba con un resultado en contra desde que cayó (2-1) ante Noruega en el Mundial de Francia 1998.

La vuelta de Ney y Danilo dibujan una sonrisa en el estratega brasileño. Sin embargo, las lesiones de Gabriel Jesús y Alex Telles -ambos con problemas en la rodilla derecha y ya descartados para el resto del torneo- hacen que vuelva a cuestionarse sobre las opciones que tiene en el banquillo luego de que estas no respondieran de forma positiva frente a los Leones de África.

La última práctica de Brasil mostró la nueva formación titular que mostrarán ante Corea del Sur: Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar Jr.; Vinícius Jr., Raphinha y Richarlison.

¿Cómo llega Corea del Sur?

Desde que organizaron el Mundial del 2002, la selección de Corea del Sur ha demostrado una evolución muy favorable dentro su balompié gracias a la influencia que provocó el legendario Park Ji-sung. Ahora, el testimonio pasó a las manos de Son Heungmin. La estrella del Tottenham no ha decepcionado: en Rusia 2018, fue determinante en la victoria sobre Alemania (2-0) y, también, en la última ante la Portugal (2-1) de CR7 que sirvió para provocar el “adiós” prematuro de Uruguay en el Grupo H.

En octavos, el rival será Brasil. La prueba más fuerte que tendrá el fútbol surcoreano en los Mundiales. El técnico portugués Paulo Bento respeta mucho al Scratch, pero teme que el poco tiempo de descanso de sus dirigidos les juegue en contra: “Para mí, Brasil es el principal favorito de este Mundial, pero hay que tomar nota de lo que básicamente quiere la FIFA, que es crear cada vez las peores condiciones para los que ya son inferiores y favorecer a los más fuertes. Así es y eso marca la diferencia”.

Esta sería la formación de Corea del Sur que alinearía contra los sudamericanos: Kim Seunggyu; K. Moonhwan, K. Jinsu, K. Younggwon, K. Minjae; Jung Wooyoung, Hwang Inbeom, Lee Jaesung, H. Heechan; Son Heungmin y Cho Guesung.

Alineaciones probables del Brasil vs. Corea del Sur

Brasil – Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar Jr.; Vinícius Jr., Raphinha y Richarlison.

– Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar Jr.; Vinícius Jr., Raphinha y Richarlison. Corea del Sur – Kim Seunggyu; K. Moonhwan, K. Jinsu, K. Younggwon, K. Minjae; Jung Wooyoung, Hwang Inbeom, Lee Jaesung, H. Heechan; Son Heungmin y Cho Guesung.

¿En qué canal transmite y dónde ver Brasil vs. Corea del Sur?

Desde Sudamérica, el juego entre Brasil y Corea del Sur se televisará por las señales de DirecTV Sports, TyC Sprts TiGo Sports, GOL Caracol, Chilevisión, Bolivia TV, Teledoce, Telefuturo, El Canal del Fútbol y DirecTV Go.

En México y Centroamérica se verá por SKY Sports HD, Blue to Go Video Everywhere, TV Azteca 7, El Canal de Las Estrellas, Azteca Deportes, Canal 5, TUDN, Teletica y ViX.

Estados Unidos deberás sintonizar la señal de FS1, FOX Deportes, Telemundo Deportes y Peacock.

España : GOL Mundial, La de TVE y RTVE Play

: GOL Mundial, La de TVE y RTVE Play México : Sky Sports, Canal 5, TV Azteca Deportes, SKY Sports, TUDN y Blue To Go Video Everywhere

: Sky Sports, Canal 5, TV Azteca Deportes, SKY Sports, TUDN y Blue To Go Video Everywhere Centroamérica : SKY Sports HD y ViX

: SKY Sports HD y ViX Sudamérica : DirecTV Sports, TyC Sports, El Canal del Fútbol, Tigo Sports, Canal 13 y Chilevisión

: DirecTV Sports, TyC Sports, El Canal del Fútbol, Tigo Sports, Canal 13 y Chilevisión Brasil : Globo y Sport TV

: Globo y Sport TV Estados Unidos: FS1, Telemundo Deportes, Peacock y FOX Sports App

¿A qué hora juegan Brasil vs. Corea del Sur?

El partido entre Brasil vs. Corea del Sur está pactado a iniciar a las 14:00 horas de la tarde en Lima, Perú. Revisa los siguientes horarios si te encuentras en el extranjero para ver el Mundial de Qatar 2022.

13:00 horas de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, México y Guatemala

14:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Washington DC (EEUU) y Panamá

15:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Canadá y Bolivia

16:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile

20:00 horas de España, Italia, Alemania y Francia

¿Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO, Brasil vs. Corea del Sur?

Canales 610 SD y 1610 HD en DSports

Canales 612 SD y 1612 HD en DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD en DSports+

Canales 614 SD y 1614 HD en DSports 4k

¿Dónde ver Canal de Las Estrellas EN VIVO, Brasil vs. Corea del Sur?

Sigue la la transmisión oficial del Canal de Las Estrellas por señal abierta o a través de los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable e Izzi. De esta manera, podremos ver el juego entre Brasil y Corea del Sur.

Canales 102 y 602 de Dish

Canales 102 y 1102 de Sky

Canales 102 y 1102 de Megacable

Canales 102 y 802 de Izzi

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO, Brasil vs. Corea del Sur?

Revisa los canales de televisión del Canal 5 de Televisa para que puedas ver todas las incidencias de la transmisión en vivo y en directo del partido entre Brasil vs. Corea del Sur.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Brasil vs. Corea del Sur?

TUDN es el canal exclusivo para ver los partidos de la Primera División de México y otros deportes. Se encuentra disponible en los cableoperadores de Star TV, Sky, Izzi y Eii NRT Monclova. También puedes descargar la app en Google Play Store y App Store.

Canal 510 SD de Star TV

Canales 547 SD y 1547 HD de Sky

Canales 501 SD y 890 HD de Izzi

Canales 55 SD, 132.36, 132.37 y 132.38 de Eii NRT Monclova

¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO, Brasil vs. Corea del Sur?

TV Azteca 7 es el canal exclusivo para ver los partidos de la Primera División de México. Solicita el servicio en tu cableoperador de preferencia para que puedas ver todos los detalles del Mundial de Qatar 2022.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de Sky

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Dónde se juega el Brasil vs. Corea del Sur?

El Estadio 974 fue inaugurado el 30 de noviembre de 2021 y se encuentra ubicado en la ciudad de Doha, Qatar. El recinto fue creado con motivo al Mundial de Qatar 2022 y cuenta con una capacidad para albergar 44.069 espectadores.

