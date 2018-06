Brasil vs Costa Rica: EN VIVO Alineaciones ONLINE por el Grupo E del Mundial Rusia 2018

Brasil vs Costa Rica: EN VIVO . La 'Canarinha' y los 'Ticos' se verán las caras en el Estadio San Petersburgo por la segunda fecha del Grupo E del Mundial Rusia 2018. En esta galería conoce el posible once de Tité.



Brasil llega dolido a este partido contra Costa Rica . Esto tras no pasar del empate 1-1 ante Suiza en su debut. Un partido en el que no apareció la figura de Neymar.



Costa Rica , por su parte, cayó en la primera fecha 1-0 ante Serbia, por lo que se jugará sus chances de clasificar a octavos de final con la 'Canarinha'.

¿Y cómo jugaría Costa Rica ?



Costa Rica : Navas; Acosta, González, Duarte, Borges, Guzmán, Gamboa, Calvo, Ruiz, Venegas, Ureña.