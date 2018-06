Brasil vs Costa Rica EN VIVO Día, hora y canal del partido por el Grupo E del Mundial Rusia 2018

Brasil vs Costa Rica EN VIVO HORA Y CANAL TV. La 'verdeamarela' se enfrentarán a los 'ticos' en un partido determinante para asegurarse el pase a los Octavos de Final en el Estadio Krestovski de San Petersburgo por la segunda fecha del Grupo E del Mundial Rusia 2018 .



Los brasileros buscarán obtener su sexta corona mundialista y tratarán de acceder cómodamente a la siguiente fase. Sin duda, toda su confianza se encuentra depositada su figura, Neymar . La estrella del PSG volvió tras una lesión en el pie izquierdo y volvió con la magia intacta.



Los dirigidos por Tité tienen un equipo competitivo y espera erradicar la experiencia traumática de Brasil 2014 cuando perdieron por 7-1 con Alemania . Un resultado que esperan revertir en los primeros partidos de Rusia 2018.



Costa Rica , por su parte, después de ser la revelación en el Mundial pasado, esperan dar la sorpresa. Durante la fase de grupos en el certamen pasado donde le ganó a Uruguay e Italia. En el cierre de aquella fase, emaptó con Inglaterra y en octavos superó a Gracia. Sin embargo, fueron eliminados con Holanda.



Brasil vs Costa Rica se enfrentarán en su segundo partido de Rusia 2018 el viernes 22 de junio a las 7:00 a.m. (hora peruana).



Argentina: 9:00 a.m.

Colombia: 7:00 a.m.

Ecuador: 7:00 a.m.

México: 7:00 a.m.

Chile: 8:00 a.m.

Bolivia: 8:00 a.m.

España 2:00 p.m.

Uruguay: 9:00 a.m.

Venezuela: 8:00 a.m.

Estados Unidos: 5:00 am (Los Angeles), 7:00 am (Chicago), 8:00 am (Washington), 8:00 am (Nueva York), 8:00 am (Miami)

¿Dónde se jugará Brasil vs Costa Rica? El Estadio Krestovski de San Petersburgo con capacidad para 64 mil espectadores es el escenario seleccionado para el segundo partido del 'scratch' en Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Brasil vs Costa Rica? En nuestro país, Latina en señal abierta y Directv Sports a través de la TV paga serán los encargados en transmitir el partido.

¿Quieres seguir el Brasil vs Costa Rica vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial de Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.