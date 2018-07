Brasil vs México: Marcelo es baja por lesión y será reemplazado por Filipe Luis, así lo confirmó Tite

Luis Filipe será titular en lugar de Marcelo en el partido de Brasil contra México por los octavos de final del Mundial Rusia 2018 , dijo el domingo el entrenador Tite.



Marcelo abandonó la cancha en la victoria sobre Serbia en el cierre de la fase de grupos por un espasmo muscular y no estará disponible en el choque del lunes ante el Tri en Samara.



"Hablé con Marcelo, él no podía jugar corriendo riesgos. Él quería jugar, lo que demuestra su compromiso", sostuvo el entrenador. "Hemos confirmado el equipo que terminó el partido pasado con Filipe Luis".



El preparador físico del equipo, Fabio, también se refirió a la situación del jugador del Real Madrid.

"Ha entrenado poco. En los dos días pasados no ha hecho nada, jugó un poco en el campo pero sin enfrentamiento. Esto me lleva a la conclusión de que pierde un poco de la velocidad de reacción, y lo mejor es no arriesgarlo. Este juego puede irse a más de 90 minutos y Marcelo no está para eso", señaló.

