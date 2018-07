Brasil vs México EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018

Brasil vs México EN VIVO EN DIRECTO. La 'verdeamarela' se medirá ante los 'aztecas' en el Samara Arena a las 9:00 a.m. (hora peruana) por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido a través de la señal de Latina y Directv Sports. (TV México: Azteca TV, TDN y Televisa) (TV Brasil: O'Globo, SporTV y Fox Sports).



La selección de Brasil se clasificó cómodamente tras empatar con Suiza por 1-1 y ganarle a Costa Rica y Serbia por 2-0. Sin duda, no ha sido el mejor certamen para Neymar en cuanto a rendimiento futbolístico. La estrella del PSG arrastra una lesión en su pie izquierdo que lo alejó tres meses de las canchas y tuvo una rápida recuperación para llegar con lo justo al Mundial.



Brasil vs México será importante para los dirigidos por Tité para empezar su mejor versión y ratificar su candidatura a ganar el presente certamen. No obstante, presentará lo mejor en el terreno de juego para hacerle frente a la sorprendente México. Con Philippe Coutinho desde el arranque, el 'scratch' va por todo y quiere los cuartos de final.

Brasil vs México : HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Argentina / 11:00 a.m.

Uruguay / 11:00 a.m.

Chile / 10:00 a.m.

Paraguay / 10:00 a.m.

Venezuela / 10:00 a.m.

Bolivia / 10:00 a.m.

Perú / 9:00 a.m.

Colombia / 9:00 a.m.

Ecuador / 9:00 a.m.

México / 9:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)

México , por su parte, tuvo una agónica y extraña clasificación a los octavos de final. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio vencieron a Alemania, vigente campeón, por 1-0 en el debut. Luego, le ganaron a Corea del Sur por 2-1 y perdieron por 3-0 ante Suecia. Sin embargo, la victoria de los asiáticos a los europeos, permitió que los 'aztecas' junto a los suecos, avancen a la siguiente fase.



Brasil vs México significará para el 'Tri' un escollo difícil de pasar. Los abanderados por 'Chicharito' Hernández tendrán que ganarle a los sudamericanos para romper una vieja maldición. Los 'aztecas' suman seis derrotas consecutivas en octavos y solo ha jugado los cuartos de final cuando ha sido anfitrión (1970 y 1986).



Brasil vs México también será decisivo para el historial. Los centroamericanos han ganado seis de sus últimos nueve partidos oficiales contra Brasil. Además en Mundiales, se han enfrentado 4 veces, de las cuales los sudamericanos vencieron en tres oportunidades y solo empataron en una.

Probables alineaciones:

​Brasil: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luís; Casemiro, Paulinho; Willian, Philippe Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus.

México: Guillermo Ochoa; Miguel Layún, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado; Carlos Vela, Javier Hernández, Hirving Lozano.