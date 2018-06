'La maldición de Chile' y las burlas con memes a Perú tras quedar eliminado del Mundial Rusia 2018 | FOTOS

La camaradería no va con los chilenos, quienes no perdieron el tiempo y convirtieron en tendencia a Perú en su país solo para burlarse y crear memes crueles por la eliminación de nuestro equipo del Mundial Rusia 2018 .



En redes sociales, inmediatamente después que Mbappé anotó el 1-0 decisivo en el partido entre Francia y Perú , los chilenos no tuvieron piedad y empezaron a generar tendencias con las burlas hacia nuestro país y hacia la hinchada más bonita de todas: la nuestra, que durante todo el partido no dejó de alentar a los dirigidos de Ricardo Gareca.

Entre los comentarios de los mapochos se puede leer: "dieron pena los agrandados", "vamos de paseo po pi pi", "Peru 36 años pasan volando", "Y para su próxima Copa del Mundo (2054)...no falta mucho", "Y para dar vergüenza fue que hicieron el pacto de lima?", son solo algunos comentarios que se pueden leer de los hinchas chilenos que no tienen piedad con el dolor peruano.



Los memes de burla de Chile hacia Perú tienen de punto a Paolo Guerrero, quien fue el último jugador en integrar la selección peruana días antes del Mundial Rusia 2018.

En tanto los hinchas peruanos agradecieron a la selección peruana por este Mundial y a pesar de la eliminación todos los mensajes de aliento que está recibiendo el equipo no tiene punto de comparación con la mala onda y burla de los chilenos.