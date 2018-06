Coki Gonzales y su desgarrador llanto al ver gol de André Carrillo luego de 36 años en un Mundial [VIDEO]

Todos los lloramos. Coki Gonzales , periodista de "Latina" que se encuentra en Rusia por el Mundial, lloró al ver el gol de André Carrillo a Australia , que significó el primero en el Mundial luego de 36 años.



Como se puede ver en las imágenes que recogió la cadena deportiva "TyC Sports", Coki Gonzales rompe en llanto con el golazo de André Carrillo en Sochi.



"Primera vez que veo a Perú en un Mundial. Primera vez que grito el gol de Perú en un Mundial", dijo entre lágrimas Coki Gonzales a "TyC Sports".

Llanto de Coki Gonzales

"Me tocó venir acá (en la zona de periodistas) y no estar en el estadio. El sueño de mi vida y no importa que estemos eliminados", agregó emocionado Coki Gonzales .



Perú se despidió con un triunfo del Mundial Rusia 2018 . Esto con golazos de André Carrillo y Paolo Guerrero. Histórico.