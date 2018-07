Inglaterra vs Colombia: Se quintuplica costo de las entradas en la reventa para duelo por octavos de final de Rusia 2018

Colombia vs Inglaterra : Ambas selecciones se miden por los octavos de final del Mundial Rusia 2018 , y la reventa de las entradas fue el tema del día en la previa del decisivo partido.



Los revendedores comenzaron a ofrecer las entradas en precios que superaban hasta en cinco veces su valor original, informaron medios colombianos desplegados en Moscú .



Según Noticias Caracol, la policía de Rusia no hace mayor esfuerzo por detener esta práctica y eso hace que los revendedores se sientan con impunidad para actuar y cobrar elevados precios por las entradas para el trascendental encuentro de Colombia vs Inglaterra .



Según el citado medio, por un boleto para el Colombia vs Inglaterra de octavos de final los revendedores cobran entre 500 y 1.000 dólares, es decir, entre 1.5 y 3 millones de pesos.

Según se supo la reventa se multiplica conforme avanzan las horas para el Colombia vs Inglaterra y tal es la demanda que los revendedores se ha ubicado frente al punto de la FIFA en Moscú al que los aficionados que compraron sus entradas desde hace tiempo pueden ir a reclamarlas.



Un colombiano consultado por Noticias Caracol se quejó de que las autoridades locales no hacen mucho por detener la reventa. “Ayer les expresábamos (a los policías) que estaban revendiendo, en inglés, en ruso y no hacían nada. Ellos conocen la situación pero no hacen nada” , comentó el hombre.



