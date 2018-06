Colombia vs Polonia EN VIVO Día, hora y canal por el Grupo H del Mundial Rusia 2018

Colombia vs Polonia EN VIVO HORA Y CANAL TV. Los 'cafeteros' se medirán con los polacos de Robert Lewandowski en el Estadio Kazán Arena por la segunda fecha del Mundial de Rusia 2018 .



Los dirigidos por Néstor Pekerman necesitan conseguir una victoria para no complicar su acceso a la siguiente fase tras la derrota 1-2 ante Japón. Los colombianos confían en Radamel Falcao García , que al parecer es el líder de este equipo.



Sin dudas, en el debut frente a Japón , sorprendió la ausencia de James Rodríguez por lesión pero podría reaparecer de titular ante los europeos en la segunda fecha.



Polonia , por su parte, participará de su octava Copa del Mundo tratando de superar el tercer lugar obtenido en Alemania 1974 y España 1982 . Sin duda, con los resultados observados durante el presente Mundial, no hay un favorito entre sudamericanos y europeos.



Colombia vs Polonia no se han enfrentado ninguna vez por Mundiales y buscarán hacer historia en este cara a cara. Duelo de figuras y que no nos decepcionarán.



Colombia vs Polonia se enfrentarán en su segundo partido de Rusia 2018 el domingo 24 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana).



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

¿Dónde se jugará Colombia vs Polonia? El Estadio Kazán Arena con capacidad para 45 mil espectadores es el escenario escogido para el segundo partido de este grupo en el Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Colombia vs Polonia? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Colombia vs Polonia vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



