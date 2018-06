Georgina Rodríguez fue la madrina en un desfile de trajes de baño en el Gran Canaria Moda Cálida Swimwear Fashion Week, por lo que la modelo y esposa de Cristiano Ronaldo no acudió a apoyarlo en el partido de Portugal contra España en el Mundial Rusia.

La expectativa por ver a la novia de Cristiano Ronaldo estaba al tope y todos los fotógrafos iban a intentar conseguir la mejor fotografía de Georgina Rodríguez a su llegada a la clausura de la pasarela. Sin embargo, lo que lograron dejó sorprendido a más de uno.

La esposa de Cristiano Ronaldo optó por un look natural con el cabello recogido y un maquillaje sutil sin pendientes. Su rostro estaba completamente limpio, aunque las miradas se posaron sobre su vientre.

Georgina Rodríguez lució un top con transparencias color negro y una falda tubo ceñida en color verde pistacho. Esa prenda le marcaba un sospechoso vientre y es a raíz de esto que han surgido rumores sobre un posible embarazo.

Georgina Rodríguez ha demostrado siempre estar en forma en sus redes sociales y se ha esforzado constantemente por cuidar su figura. Incluso la modelo cuelga videos en Instagram en el gimnasio de su casa con mucha regularidad. Por lo cual ha sorprendido a todos y a alborotado las redes sociales con la incógnita.

La figura de Georgina Rodríguez genera rumores sobre posible embarazo.(Video: Instagram)

Por otra lado, las declaraciones que dio Georgina Rodríguez ese día fueron escuetas, ya que aseveró que le habría gustado poder quedarse más días, pero tenía un bonito motivo para marcharse.

" He llegado esta mañana. Ayer fui a Milán a un desfile y me tengo que ir esta noche, que mañana es el cumple del niño. A las doce me voy corriendo al aeropuerto, que tengo que coger un vuelo ", aseguró Georgina Rodríguez a la prensa.

Por el momento, ni Cristiano Ronaldo ni Georgina Rodríguez se han pronunciado por los rumores, pero la modelo utiliza constantemente las redes sociales , por lo que pronto quizá sabremos su versión.

De ser cierto el rumor sobre el embarazo de Georgina Rodríguez , se trataría del segundo hijo que tiene con Cristiano Ronald o tras dar a luz en noviembre a Alana Martina . Recordemos además que el futbolista siempre había querido una familia numerosa .

VOLVER A LA PORTADA DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.