“Cuando Cristiano Ronaldo te invite a comer a su casa, dile que no”, así de rotundo fue Patrice Evra, excompañero de CR7 en el Manchester United, cuando contó una anécdota con el astro portugués.



En una entrevista con ITV Sport, Patrice Evra recordó cuando Cristiano Ronaldo lo invitó a su casa para comer después del entrenamiento, él aceptó, gustoso. Sin embargo, cuando llegó, se topó con una gran sorpresa.



“Yo estaba cansado, y en la mesa solo había ensalada y pollo blanco, y agua, nada de refrescos. Comenzamos a comer y pensaba que después habría carne, pero no”, rememoró Patrice Evra sobre la cena con Cristiano Ronaldo.



Patrice Evra indicó que Cristiano Ronaldo comió rápido, se puso de pie y comenzó a jugar con la pelota, pues ya quería volver a entrenar tocando el balón.



“Yo le respondí que si podía terminar de comer. Él quería dar los toques y lo hicimos y, después de eso, me pidió que fuéramos a la piscina a nadar”, dijo Patrice Evra sobre Cristiano Ronaldo.



Patrice Evra habló sobre Cristiano Ronaldo. (Video: ITV Sport)

Patrice Evra indicó que Cristiano Ronaldo “es una máquina y no quiere dejar de entrenar”, por lo que recomendó que si alguna vez CR7 invita a comer a alguien a su casa es mejor que no vaya.



Patrice Evra también sostuvo que no le sorprende que Cristiano Ronaldo quiera ganar más Balones de Oro y hasta el Mundial porque es muy competitivo.



“Estábamos jugando al ping-pong y Río Ferdinand le ganó. Todos nos pusimos a gritar y se notaba que Cristiano Ronaldo estaba molesto. Tras eso mandó a su primo a comprar una mesa de ping-pong, estuvo entrenando dos semanas en casa y después ganó a Ferdinand delante de todos. Ese es Cristiano Ronaldo, por eso no me sorprende que quiera ganar más balones de oro, que quiera ganar el Mundial”, finalizó.



Cristiano Ronaldo se encuentra con la selección de Portugal en Rusia 2018 donde busca obtener el primer Mundial para su país.

