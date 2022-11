La Copa del Mundo rompe fuegos este fin de semana pero algunas selecciones candidatas esperaban algunos días para estrenarse. Esa es la situación de Alemania, la selección cuatro veces campeona del mundo y que va a Qatar 2022 con el objetivo de alcanzar a Brasil en ese historial -los sudamericanos llevan 5-. Su camino comenzará en el Grupo E. Conoce cuándo y ante quién debutará y quiénes son todos su rivales.

“La Mannschaft”, como también se le denomina al seleccionado “teutón”, arribó el último jueves 17 de noviembre, con Hans-Dier Flick a la cabeza, su seleccionador y reemplazante de Joachim Löw, técnico con el que logró el título mundial en Brasil 2014.

Las ausencias más llamativa en la lista de 26 convocados son las de Timo Werner, el delantero del RB Leipzig, quien sufrió una lesión en el tobillo hace un par de semanas, y Marco Reus, atacante de Borussia Dortmund, que se lesionó en setiembre pasado y no pudo recuperarse.

La buena nave es el regreso Mario Götze, el volante que brillará en el Bayern Múnich y Borussia Dortmund, y quien marcó el gol con el que Alemania venció 1-0 a Argentina en la final de Brasil 2014 .

La delegación alemana, incluido Thomas Müller, llegando a Doha, Qatar (Foto: AFP)

¿CUÁNDO DEBUTA ALEMANIA Y CONTRA QUIÉN?

El seleccionado de Thomas Müller debutará el miércoles 23 de noviembre a las 7:00 a.m. hora mexicana / 8:00 a.m. hora peruana / 10:00 a.m. hora brasileña y argentina.

¿Su rival? La combativa Japón, que participará por sétima vez en una Copa del Mundo. Sus mejores performances fueron en Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Rusia 2018, en donde alcanzó los octavos de final.

Sus siguientes rivales en el Grupo E serán España y Costa Rica.

FIXTURE DE ALEMANIA EN QATAR 2022

Jornada 1: Alemania - Japón (miércoles 23, 8:00 a.m. hora peruana / 10:00 a.m. hora argentina y brasileña)

Jornada 2: España - Alemania (domingo 27, 2:00 p.m. hora peruana / 4:00 p.m. hora argentina y brasileña)

Jornada 3: Costa Rica - Alemania (jueves 1 diciembre, 2:00 p.m. hora peruana / 4:00 p.m. hora argentina y brasileña)

Si estás rumbo a Qatar para alentar a la selección en el partido de repechaje, debes considerar la conversión monetaria. En este video te contamos a cuánto equivale 1 riyal qatarí en soles peruanos.