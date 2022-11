La Copa del Mundo se estrenará este domingo 20 de noviembre con el partido inicial que protagonizarán Qatar y Ecuador, por la fecha 1 del Grupo A, pero los siguientes grupos darán comienzo a sus respectivas participaciones en los días posteriores. Ese es el caso de Argentina, el seleccionado que capitanea Lionel Messi, quien jugará su quinto mundial. Conoce cuándo debuta y contra quién lo hace.

La “Scaloneta”, nombre con el que se le conoce también a la selección albiceleste a raíz de su reciente éxito en la Copa América 2021, ya se encuentra desde hace unos días en suelo qatarí, a donde arribó tras su último amistoso.

Fue una goleada 5-0 sobre Emiratos Árabes Unidos que ha fortalecido aún más el ánimo del plantel , aunque las desconvocatorias que ha sufrido en las últimas horas ha tenido un impacto emocional en el grupo que conduce técnicamente Lionel Scaloni.

¿CUÁNDO DEBUTA ARGENTINA Y CONTRA QUIÉN?

El seleccionado de Lionel Messi, que disputará su última justa mundialista, debutará el martes 22 de noviembre a las 4:00 a.m. hora mexicana / 5:00 a.m. hora peruana / 7:00 a.m. hora argentina.

¿Su rival? La modesta Arabia Saudita, que participará por sexta vez en una Copa del Mundo. Su mejor performance fue en su estreno mundialista, en EEUU 1994, en donde alcanzó los octavos de final.

Sus siguientes rivales en el Grupo C serán México y Polonia, de Robert Lewandowski.

La selección rioplatense arribó el último jueves 17 de noviembre a suelo qatarí (Foto: AFP)

FIXTURE DE ARGENTINA EN QATAR 2022

Jornada 1: Argentina - Arabia Saudita (martes 22, 5:00 a.m. hora peruana / 7:00 a.m. hora argentina)

Jornada 2: Argentina - México (sábado 26, 2:00 p.m. hora peruana / 4:00 p.m. hora argentina)

Jornada 3: Polonia - Argentina (miércoles 30, 2:00 p.m. hora peruana / 4:00 p.m. hora argentina)

Hit del Mundial Qatar 2022: Bizarrap y Quevedo crean cántico a la selección argentina. Fuente: Olé