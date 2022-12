Este miércole se conocerá al segundo finalista de la Copa del Mundo y todos los ojos estarán puestos en el accionar del vigente campeón mundial, que se medirá ante la sorprendente Marruecos. Kylian Mbappé, Olivier Giroud y compañía se llevarán los reflectores, pero no enfrente hay otro personaje que también concitará la atención de millones: Yassine Bounou, el golero del seleccionado africano y el principal candidato a ganar los guantes de oro de Qatar 2022.

El guardameta y principal refetente del seleccionado marroquí que por primera vez en su historia se encuentra jugando esta fase tiene varias temporadas en Europa, específicamente en España, en donde su talento le ha permitido ser indiscutible en el Sevilla de La Liga.

Además de talento sus cualidades físicas son las que han sobresalido: su porte físico y estatura en el fútbol de hoy son casi imprescindibles . Conoce a continuación cuánto mide y pesa el popular “Bono”, como es conocido en redes sociales.

Francia vs. Marruecos son los protagonistas del partido por las semifinales de la Copa del Mundo. Mira todos los detalles del encuentro a jugarse en el Estadio Al Bayt.

¿QUIÉN ES YASSINE BOUNOU, EL ARQUERO DE LA SELECCIÓN DE MARRUECOS?

Yassine Bounou nació en Montreal, Canadá, el 5 de abril de 1991, en el seno de una familia marroquí, que emigró a Canadá por temas laborales.

“Mi padre era profesor universitario. Impartía clases de Física y por eso mi familia vivió en Canadá ocho años. Pero cuando yo cumplí tres, volvimos a Marruecos, a Casablanca, porque mi madre nunca se adaptó”, le relató “Bono” al diario español “El Mundo” en 2018.

“Toda mi vida consistía en jugar al fútbol en la calle. Aprendí en la cuesta de un parking (estacionamiento), dibujando la portería en la pared y colocando cubos de basura”, explicó.

Sin embargo, sus padres no estaban convencidos de que ese fuera su camino. “No quiero que dediques tanto tiempo al fútbol”, le habría dicho su padre, quien también lo habría impulsado a viajar a España para probar otros oficios.

“Vine a España de pequeño varias veces. Estuve con uno de mis tíos trabajando en el mercadillo que se hacía alrededor de La Romareda, en Zaragoza. En aquella época, el mercadillo en España era algo. No es como ahora, que casi todos los productos son chinos. ¡Era el momento top del mercadillo!”, dijo el deportista hace ya cuatro años.

Aun así, Bono dedicó todos sus esfuerzos en aprender a dominar el balón. De hecho, durante sus primeros años, Yassine estaba convencido de que sería delantero. Sin embargo, a los 11, un entrenador le sugirió que probara en la portería, y en esa zona del campo fue donde encaminó su destino.

Uno que su club Wydad le ayudó a forjar hasta el 2010, cuando el OGC Niza -de la Ligue 1- lo mandó a llamar. De acuerdo con diversos medios, Bono viajó entonces a Francia pero algunos problemas burocráticos lo hicieron volver a Marruecos.

Un par de temporadas después, Bono tuvo, por primera vez, la oportunidad de jugar en un partido de alto calibre: la final de la Champions League africana, que sirvió para que distintos clubes internacionales comenzaron a fijarse en él.

Entre ellos, el Atlético de Madrid, que lo fichó en 2012; no obstante, no fue titular y termino siendo cedido. “Fue algo difícil de aceptar. Yo era bueno para estar allí, pero no tanto como para competir. Tenía un complejo de inferioridad, de sentir que no podía jugar. Fue muy rápido para mí todo aquello, pero me sirvió para sentirme valorado”, indicó.

En 2014 fue prestado al Zaragoza y en 2016 -cuando acabó su contrato con el Atlético de Madrid- firmó por el Girona. Un equipo en el que se mantuvo hasta 2019, cuando él mismo pidió ser cedido al Sevilla F.C., donde ha crecido hasta transformarse en un ídolo de multitudes, además de desarrollarse como un líder nato.

“En esa línea voy a seguir siempre: trabajando e intentando seguir creciendo en aspectos que puedan ayudar al equipo. Quiero intentar ser ejemplar, transmitir buena imagen a todos los chicos y ya está. Quiero ser un líder desde mi forma de ser, desde la lejanía”, declaró en julio del 2022 al “Diario de Sevilla”.

Luego del partido, Yassine Bounou celebra con su hijo la victoria de Marruecos por 1-0 ante Portugal (Foto: AFP)

¿CUÁNTO MIDE YASSINE BOUNOU, ARQUERO DE MARRUECOS?

El golero de 31 años pesa aproximadamente 83 kilos y mide 1.92 m. Con esa estatura es uno de los goleros más altos del certamen.