Este lunes 28 de noviembres se finaliza la fecha 2 de la fase de grupos de Qatar 2022 y tendrá como cierre un verdadero partidazo. Por las figuras de ambas selecciones, la presencia de Cristiano Ronaldo y las necesidades que tienen Portugal y Uruguay. Si estás en territorio chileno, pon atención a esta nota en donde te mostraremos qué canales que pasarán el encuentro.

El seleccionado que dirige Fernando Santos viene de un debut con victoria sobre Ghana, quien lo hizo trabajar hasta el último minuto para doblegarlos. Además de los tres goles, la otra gran noticia fue el tanto de Cristiano Ronaldo, quien se convirtió en el primer jugador en la historia de Mundiales en marcar en cinco Copas del Mundo de forma consecutiva.

El panorama en tienda uruguaya no es tan feliz. En su estreno no pasaron del empate a cero contra Corea del Sur y ahora están obligado a sumar de a tres para que sus chances de pasar a octavos de final no se vean seriamente comprometidas.

Por ahora, el líder del grupo H es Portugal con 3 unidades, en segundo lugar están Uruguay y Corea del Sur, mientras que último se ubica Ghana .

¿QUÉ CANALES EN CHILE PASARÁN EL URUGUAY VS. PORTUGAL?

El cruce entre Portugal y Uruguay será transmitido a través de las señales de DirecTV Sports. Directv Sports Chile: 610 - 619 y 1610 HD - 1619 HD.

Además puedes verlo on line a través de la app de DirecTV, llamado DGO. En suelo chileno, solo DirecTV Sports tiene los derechos de transmisión de los 64 partidos de la Copa del Mundo.

Banderazo de hinchas uruguayos para alentar a la selección que enfrenta a Portugal por Qatar 2022 | VIDEO: @Uruguay

¿QUIÉN ES EL FAVORITO EN EL URUGUAY VS. PORTUGAL?

Las casas de apuestas ya tienen definidos los pronósticos para este duelo por el Grupo H del Mundial Qatar 2022. Betsson, por ejemplo, pagará 2,02 por el triunfo de Portugal, 3,35 el empate y 4,05 la victoria de Uruguay.

Uruguay y Portugal jugarán por la fecha 2 del Grupo H del Mundial Qatar 2022, en lo que será un duelo decisivo para los 'charrúas'.