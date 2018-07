Diego Maradona denunció que árbitros le robaron clasificación a Colombia en Rusia 2018 [VIDEO y FOTOS]

Diego Maradona no aguantó más y explotó. El astro del fútbol argentino no ocultó su malestar por la eliminación de la selección de Colombia de Rusia 2018 y denunció que el equipo cafetero sufrió un robo de parte de los que programan a los árbitros para la recta final de la Copa del Mundo.



"Robo monumental", así calificó Diego Maradona lo que tuvo que vivir el martes la selección de Colombia, frente a Inglaterra, debido a un penal que consideró no debió haberse cobrado y donde tampoco se pidió ayuda del VAR para aclarar la situación. "Estoy conmovido, porque cuando hablé con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino la primera vez, dije 'cambió todo en la FIFA: se van los ladrones, se van los arreglos, se va todo'. Y hoy vi un robo monumental en la cancha", explicó el 'Pelusa' en su programa 'De la mano del Diez'.



Luego, Diego Maradona , uno de los embajadores de la FIFA en Rusia 2018 agregó."Yo le pido disculpas a todo el pueblo colombiano, pero los jugadores no tenemos la culpa. Acá hay un señor (Pierluigi Collina) que decide poner a un árbitro que, ya googleándolo, se ve que no se lo puede poner a dirigir un partido de esta magnitud para la selección de Colombia ".



Diego Maradona cuestionó la programación del norteamericano Mark Geiger para este duelo de octavos en Rusia 2018 , quien estuvo seis meses sin dirigir partidos internacionales tras una polémica decisión en semifinales de la Copa Oro 2015 y el martes le cobró un penal a la selección de Colombia .



"Yo lo tengo clarísimo. Geiger, estadounidense, qué casualidad que fue el que inventó un penal para Brasil (en un amistoso contra Colombia en 2012), que Nigeria lo acusó en la FIFA (por un partido de octavos de final contra Francia en Brasil-2014) y le dieron seis meses de suspensión (...) No es posible, esto hay que denunciarlo", sentenció Diego Maradona .